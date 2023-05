Oyo में मिलने पहुंचे थे प्रेमी-प्रेमिका, आरोपी ने किया महिला के पति को वीडियो कॉल, मैनेजर को बुलानी पड़ी पुलिस

आरोपी ने महिला को मिलने के लिए होटल में बुलाया फिर उसके पति को वीडियो कॉल कर हैरान करने वाली बात बताई।

प्रतीकात्मक फोटो (jansatta)

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां OYO Hotel में प्रेमी ने प्रेमिकी की हत्या कर दी फिर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मामला मोदीनगर के कादराबाद इलाके का है। आरोपी ने सुसाइड करने से पहले प्रेमिका के पति को वीडियो कॉल कर घटना की पूरी जानकारी दी। उसने अपने और महिला के बारे में बताया। इसके बाद महिला के पति ने होटल के मैनेजर को फोन किया। उसने मैनेजर से घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। मैनेजर ने फौरन पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि 22 साल की मधु की लाश बेड पर पड़ी थी और 20 साल के हिमांशु का शव पंखे से लटक रहा था। इसके बाद पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टमट के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। असल में हिमांशु ने मधु को कादराबाद इलाके के OYO होटल में मिलने के लिए बुलाया था। मधु शादीशुदा थी। रविवार सुबह वह हिमांशु से मिलने होटल पहुंची थी। हिमांशु ने पहले से ही किराये पर एक कमरा लिया था। मधु कमरे में पहुंची। जहां हिमांशु ने मधु की हत्या कर दी फिर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसने होटल के कमरे से ही मधु के पति को फोन किया था और घटना के बारे में जानकारी दी थी। उसने मधु की हत्या के बाद उसके पति को इस बारे में बताया और फिर सुसाइड कर लिया। प्रेमी ने ही किया महिला के पति को फोन हिमांशु के वीडियो कॉल के बाद महिला के पति ने होटल में फोन किया और मैनेजर से कहा कि मेरी पत्नी का मर्डर हुआ है। वह होटल में उससे मिलने आई थी। इसके बाद होटल के लोग कमरे में गए तो उनके हाश उड़ गए। हिमांशु फांसी के फंदे से लटक रहा थी औऱ महिला की लाश बेड पर पड़ी थी। इसके बाद होटल के मैनेजर ने पुलिस को फोन किया। पुलिस पहुंची औऱ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने जब मधु के पति से बात की तो पता चला कि उसने की हिमांशु ने ही उसका मर्डर किया है। मधु के पति ने बताया कि हिमांशु ने उसे वीडियो कॉल किया था। Also Read चाकू से किए 40 वार, पत्थर से कुचला सिर…दोस्ती से इनकार पर नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या, CCTV में कैद हुई वारदात असल में मधु की शादी हिमांशु के गांव में हुई थी। इसके बाद ही मधु और हिमांशु के बीच रिश्ते की शुरूआत हुई थी। कुछ समय बाद मधु के पहले पति की मौत हो गई फिर घरवालों ने उसकी दोबारा किसी और से शादी करा दी। इसके बावजूद हिमांशु औऱ मधु का अफेयर चलता रहा औऱ अब हिमांशु ने मधु की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

