बॉलीवुड ड्रग्स केस में बयान देने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद रवि किशन को धमकियां मिल रही हैं। शनिवार को बीजेपी सांसद ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं। शनिवार को उन्होंने कहा कि देश के भविष्य के लिए मैं गोली खाने से भी पीछे नहीं हटूंगा।’ उन्होंने कहा कि ‘मैं सही समय आने पर बोलूंगा। मैंने अपनी आवाज युवाओं, फिल्म इंडस्ट्री और बच्चों के भविष्य के लिए उठाई है। इसके लिए मैंने अपनी फिक्र भी नहीं की। देश के भविष्य के लिए 2-5 गोली भी खा लेंगे तो कोई चिंता नहीं है। मेरी आलोचना करने वालों को भी सही समय पर जवाब दूंगा।’

आपको बता दें कि अभिनेता से राजनेता बने रवि किशन ने बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर हाल ही में संसद में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ‘फिल्म इंडस्ट्री में लोग ड्रग्स लेते हैं। कई लोग पकड़े गए हैं। एनसीबी अच्छा काम कर रही है। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लें। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को दंडित कर इस साजिश को खत्म किया जाना चाहिए।’

उन्होंने कहा था कि ‘देश के युवाओं को बर्बाद करने के लिए साजिश रची जा रही है। इसमें हमारा पड़ोसी मुल्क भी शामिल है। पाकिस्तान औऱ चीन से हर साल ड्रग्स आ रहे हैं। यह पंजाब औऱ नेपाल के रास्ते मंगाया जा रहा है।’

रवि किशन के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद ने उन पर जमकर हमला बोला था और यहां तक कह दिया था कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं, उसी में छेद कर रहे हैं। वहीं फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने आरोप लगाया था कि रवि किशन खुद वीड लेते थे। अब नेता बन गए हैं तो शायद ये सब ना करते हों।

#WATCH I’ll speak at the right time. I’ve raised my voice for youths & future of film industry. I didn’t think about my life. Desh ke bhavishya ke liye 2-5 goli bhi kha lenge, to koi chinta nahi hai: Ravi Kishan, actor &BJP MP in Gorakhpur on reports of him receiving threat calls pic.twitter.com/Q9YedGwmYM

— ANI UP (@ANINewsUP) September 26, 2020