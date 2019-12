पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कहा है कि उनको जान से मारने की धमकी मिली है। दिल्ली के शाहदरा के डिप्टी पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर उन्होंने बताया है कि किसी अंतरराष्ट्रीय नंबर से उनके पास काल करके अज्ञात लोगों ने उन्हें और उनके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने पुलिस से मामले में रिपोर्ट दर्ज कर अपने परिवार की सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अपने बयानों के लिए काफी चर्चा में रहने वाले पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर पहली बार सांसद बने हैं। इस बार लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी। पार्टी ने उन्हें पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया था। अभी हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हुई बैठक में वह शामिल नहीं हुए थे। इसको लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी। हालांकि गौतम गंभीर ने साफ किया था कि उनका पहले से ही उस तिथि पर कोई कांट्रैक्ट था। इसलिए वह शामिल नहीं हो सके थे।

BJP MP Gautam Gambhir in a letter to DCP Shahdara District: I have been receiving death threats for me & my family from an international number. I request you to file an FIR for the same & ensure safety and security to my family. pic.twitter.com/DSaj9HN3R3

— ANI (@ANI) December 21, 2019