यूपी के एक थाने में बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी का एक वीडियो तेजी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता थाने में घुसे दिख रहे हैं। इस दौरान एक शख्स पुलिस की टेबल पर रखी फाइलें भी फेंक रहा है।

घटना मुरादाबाद जिले के मंझोला थाने की है। बताया जा रहा है कि ये हंगामा बीजेपी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक और उनके समर्थक कर रहे थे। बीजेपी नेता मंडल अध्यक्ष पर की गई कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। वीडियो में करीब 25-30 लोग दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान गुस्से में एक बीजेपी नेता थानाध्यक्ष के सामने टेबल पर रखी फाइलों को फेंकते हुए कहता सुनाई देता है कि हम दिखाएंगे कैसे होती है शांति भंग।

मिली जानकारी के अनुसार दुर्गा पूजा को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया था। आयोजन का मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। दूसरे पक्ष ने अलग जगह पूजा आयोजन करने की अनुमति मांगी, जिसका विरोधी पक्ष ने विरोध किया। इसके बाद पुलिस ने शांति भंग की आशंका को देखते हुए पाबंद की कार्रवाई की।

#Moradabad, BJP leader Abhishek Choubey entered the Police station and threw files on the table of police station. The BJP leader has threatened to show the Auqat to the SHO . The SHO was also afraid of the BJP and kept on suffering silently. @Uppolice @moradabadpolice pic.twitter.com/TXclv3MlHB

— Ahmed Khabeer (@AhmedKhabeerJMI) October 8, 2021