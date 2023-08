BJP नेता सना खान की हत्या, बिजनेस पार्टनर की पत्नी को था अफेयर का शक, नौकर का कबूलनामा साफ की खून से सनी डिक्की

नागपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय नेता सना खान की हत्या कर दी गई है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी अमित साहू के नौकर जीतेंद्र गौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है।

न्यूज डेस्क Edited by Jyoti Gupta Written by

बीजेपी नेता सना खान की हत्या। (लोकसत्ता)

नागपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय नेता सना खान की हत्या कर दी गई है। सना हत्याकांड के मुख्य आरोपी अमित साहू के नौकर जीतेंद्र गौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने सना की हत्या कर शव हिरन नदी में फेंकने की बात कबूल कर ली है। इस मामले में आगे की जांच जबलपुर पुलिस कर रही है। हमारे सहयोगी लोकसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार, बीजेपी नेता सना खान एक अगस्त को जबलपुर में अपने दोस्त अमित उर्फ ​​पप्पू साहू से मिलने गई थीं। वह उनका बिजनेस पार्टनर भी था। वे अमित के घर पर रुकीं थी। वहीं पर अमित का ढाबा भी है। दोनों में मधुर संबंध थे। वहीं पुलिस में कार्यरत अमित साहू की पत्नी को शक हो गया। वहीं सना खान की मां का कहना है कि परिवार वालों को बताए बिना दोनों ने चुपके से कोर्ट मैरिज कर ली थी। दो अगस्त ले लापता हैं सना खान सना दो अगस्त की दोपहर से ही लापता थीं। इसलिए उसकी मां ने मनकापुर पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के लिए मनकापुर पुलिस टीम के जबलपुर जाते ही अमित साहू फरार हो गया। उसने ढाबे पर ताला लगा दिया था। नौकर भी वहां से भाग गए। आखिरकार पुलिस ने अमित के नौकर जीतेंद्र गौड़ को गिरफ्तार कर लिया। उसने अमित की कार की डिक्की में खून फैला दिया था। उसने कार की खून से सनी डिक्की साफ करने की बात कबूल की। Also Read पिता ने धारदार हथियार से की बेटी की हत्या, शव को बाइक से बांधकर सड़क पर घसीटा, जानिए क्या है वजह? अभी तक बरामद नहीं हुआ शव उसने यह भी कहा कि हत्या के बाद सना के शव को हिरन नदी में फेंक दिया गया था। सना खान हत्याकांड का मामला जबलपुर थाने में दर्ज किया गया है और आरोपी जीतेंद्र को गोराबाजार-जबलपुर पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इस मामले में थानेदार शुभांगी वानखड़े ने कहा कि जब तक सना का शव नहीं मिल जाता तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी हत्या की गई है लेकिन नौकर द्वारा दी गई जानकारी से यह स्पष्ट है कि सना की हत्या की गई थी। फिलहाल मामले में आगे की जांच की जा रही है।

Follow us on



instagram

telegram