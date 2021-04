भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बीच सड़क एक सरकारी अफसर की पिटाई कर दी थी। एक अधिकारी की पिटाई किये जाने का वीडियो भी काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो को लेकर लोगों ने जमकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। घटना साल 2018 के जनवरी महीने की है। उस वक्त सरकारी अधिकारी की पिटाई करने का आरोप लगा था भारतीय जनता पार्टी के नेता राजधानी यादव पर।

वाकया है झारखंड के लातेहार जिले का। उस वक्त लातेहार जिले के डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (DTO) ने राजधानी यादव की कार से नेमप्लेट हटवा दिया। नेमप्लेट हटता देख अचानक राजधानी यादव ने डीटीओ पर हमला कर दिया। इस हमले का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें नजर आ रहा था कि सरकारी अधिकारी भाजपा नेता की स्कॉर्पियो गाड़ी से नेमप्लेट हटवाने की कार्रवाई कर रहे थे। इसी दौरान वहां राजधानी यादव पहुंच गए और उन्होंने ट्रांसपोर्ट अधिकारी पर हमला बोल दिया।

ट्रांसपोर्ट अधिकारी को धक्का देने के अलावा उन्होंने उनपर घूंसा भी चलाया। किसी तरह ट्रांसपोर्ट अधिकारी खुद को भाजपा नेता के हमले से बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे थे। इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। राजधानी यादव गरजते हुए ट्रांसपोर्ट अधिकारी से बोले कि तुमने नोटिस दिया हमको…कार्रवाई से पहले…इसके बाद उन्होंने अफसर को घूसखोर कहते हुए गाली दी…इसपर डीटीओ अफसर ने पूछा कि आप मारेंगे हम? जिसके जवाब में भाजपा नेता ने कहा था कि मारेंगे…हम तुम्हारे मालिक हैं।

#WATCH Latehar: BJP leader Rajdhani Yadav slaps and argues with District transport officer over removal of a nameplate from his personal car. Yadav was later arrested. #Jharkhand pic.twitter.com/TPOBmqwUWv

— ANI (@ANI) January 17, 2018