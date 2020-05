कोलकाता पुलिस ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के खिलाफ रविवार (10 मई, 2020) FIR दर्ज किया है। बाबुल सुप्रियो पर आरोप है कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर मुख्य सचिव राजीव सिन्हा की फर्जी तस्वीर शेयर की। कोलकाता पुलिस (साउथ डिविजन) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है। डीसीपी साउथ कोलकाता के ट्विटर हैंडल से बताया गया है कि ‘सोशल मीडिया पर जो पोस्ट इस वक्त प्रचारित किया जा रहा है वो फर्जी है। जो जानकारी इस मैसेज में दी गई है वो गलत है। इस मामले में केस दर्ज किया गया है और जरुरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’

दरअसल भाजपा के नेता ने बीते 8 मई को अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में एक फोटो अटैच था जिसको लेकर दावा किया गया था कि मुख्य सचिव राजीव सिन्हा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी तथा कुछ अन्य लोगों के साथ मौजूद हैं।

इस फोटो को शेयर करते हुए बाबुल सुप्रियो ने लिखा था कि ‘यह माननीय मुख्यमंत्री के भाई हैं बंगाल के मौजूदा मुख्य सचिव राजीव सिन्हा के साथ! पीना तो ठीक है लेकिन यह वायरल तस्वीर कई तरह के सवाल करती है..कौन हैं वो…निश्चि तौर से यह एक साधारण फोटो नहीं है।’ बाबुल सुप्रियो द्वारा यह फोटो शेयर किये जाने के बाद सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफी वायरल हुई थी।

