Hema Murder Mistry Noida: अगवा कर ली जान, चेहरा जलाकर मिटाई पहचान, हेमा चौधरी किडनैप-मर्डर केस का बिसरख पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा, पूरा मामला

Hema Chaudhary Murder Case: वारदात को अंजाम देने के बाद पायल और अजय दोनों वहां से फरार हो गए। घटना के तीन दिन बाद यानि कि 15 नवंबर को पुलिस ने हेमा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की। अब इस मामले में पुलिस ने हेमा की हत्या के आरोप में अजय और पायल को गिरफ्तार कर लिया है।

Hema Murder Case: बिसरख पुलिस ने सुलझाई हेमा मर्डर केस की गुत्थी (Photo- ANI)

