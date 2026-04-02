बिहार के पूर्णिया जिले से दिल दहलाने वाली वारादात सामने आई है। यहां एक पत्नी ने अपनी पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद कथित तौर पर शव के कई टुकड़े करके उसे बोरे में भरा और फिर उसे घर से 30 किलोमीटर दूर फेंक आई। मामले में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब महिला खुद पुलिस के पास पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लेने को कहा। घटना जिले के कस्बा नगर परिषद के वार्ड संख्या-09 के राधा नगर गांव की है।

जानकारी अनुसार मृतक की पहचान उमेश सिंह के रूप में हुई है। जबकि आरोपी पत्नी की पहचान सुनीता देवी के रूप में हुई है। मंगलवार रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि महिला ने अपना आपा खो दिया और धारदार हथियार से पति पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। फिर उसके शव को कई टुकड़ों में काटकर बोरे में भरा और उसे ठिकाने लगाने की नीयत से अमौर थाना क्षेत्र के पलसा घाट पुल के पास फेंक दिया।

ऐसा करने के बाद वो सीधे सेंट्रल जेल पहुंती और वहां के अधिकारियों से उसे कैद करने की बात कही। महिला की मांग ने उन्हें अलर्ट किया और उन्होंने तुरंत स्थानीय केहाट थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब महिला से सख्ती से पूछताछ की तो उसने पति की हत्या की बात कबूल कर ली।

कबूलनामे के बाद महिला की निशानदेही पर पलसा घाट के पास से शव बरामद कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने महिला के पड़ोसी महेंद्र सिंह को भी हिरासत में लिया है। मामले उसकी भूमिका के संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शक है कि महिला को शव को घर से 30 किलोमीटर दूर लेकर जाने में किसी और ने भी मदद की है।

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महाराष्ट्र के पालघर जिले में हिंसा की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि यहां कथित तौर पर एक ऑटो-रिक्शा चालक ने चार साल के बच्चे को बेरहमी से पीटा। मासूम के पिता से झगड़ा होने के बाद, उसने बच्चे को उसके पैरों से उठाया और जमीन पर पटक दिया। फिर उसका सिर एक लोहे की रॉड में दे मारा। पूरी खबर पढ़ें…