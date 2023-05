Liqour Ban: गोपालगंज में JDU के प्रदेश महासचिव संजय चौहान गिरफ्तार, UP से शराब पीकर लौटते वक्त पुलिस को दिखाई धौंस- मीडिया से मुंह छिपाया

उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर तैनात उत्पाद विभाग की एएलटीएफ टीम ने शराब के नशे में धुत जदयू नेता संजय चौहान सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर मीरगंज थाना के हवाले कर दिया।

सांकेतिक तस्वीर

गोपालगंज में उत्तर प्रदेश से शराब पीकर लौट रहे जदयू नेता संजय चौहान को गिरफ्तार कर एएलटीएफ की टीम ने मीरगंज पुलिस को सौंप दिया। जदयू के गोपालगंज जिला अध्यक्ष रह चुके चौहान फिलहाल जदयू के बिहार प्रदेश के महासचिव हैं। शराब के नशे में धुत चौहान ने गिरफ्तारी से पहले उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर तैनात उत्पाद विभाग की एएलटीएफ की टीम को काफी धौंस दिखाई। बाद में मीरगंज पुलिस को भी धमकी देने की कोशिश की। पुलिस को दिखाई धौंस, धक्कामुक्की की भी कोशिश दोनों राज्यों के बॉर्डर पर तैनात एएलटीएफ टीम के सहायक दरोगा अर्जुन प्रसाद और होमगार्ड जवान अनिल कुमार और संतोष कुमार ने कहा कि शराब के नशे में संजय चौहान ने बिहार में जदयू की सरकार होने का हवाला देते हुए धमकी दी। चौहान की एक नहीं सुनी गई गिरफ्तार कर उसे एकडेगा गांव के पास से मीरगंज थाना पहुंचाया गया। इससे पहले चौहान ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्कामुक्की भी की। चौहान के साथ नशे में टुन्न दो और लोगों को पुलिस थाना लाया गया। मीडिया से चेहरा छिपाने की कोशिश, फोटो खींचने से रोका मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार जदयू नेता समेत दो और आरोपियों को मीरगंज पुलिस ने हाजत के बजाय थाने में बेंच पर बैठाकर रखा। गुरुवार को गिरफ्तार जदयू नेता को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ले जाते वक्त मीडिया को देखकर जदयू नेता ने मुंह छिपा लिया। उनके समर्थकों ने भी फोटोग्राफर्स को क्लिक करने मना किया और बाद में देख लेने जैसी बातें कही। चश्मदीदों के मुताबिक चौकीदार समेत कुछ पुलिसकर्मी भी कोर्ट परिसर के दौरान उसका चेहरा छिपाने की कोशिश कर रही थी।

