Araria Journalist Murder: बिहार के अररिया में बदमाशों ने घर से बुलाकर पत्रकार को मारी गोली, मौके पर ही मौत

Journalist Murder in Bihar: जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने सोते पत्रकार को नींद से जगाकर और घर से बुलाकर सीने में गोली मार दी।

न्यूज डेस्क Edited by Keshav Kumar Written by

अररिया पत्रकार हत्याकांड। फायरिंग (सांकेतिक)

Bihar Journalist Shot Dead: बिहार के अररिया जिले में शुक्रवार सुबह एक दैनिक अखबार के पत्रकार को घर से बाहर बुलाकर बदमाशों ने गोली मार दी। पत्रकार विमल यादव की मौके पर ही मौत हो गई। पत्रकार विमल यादव एक अंडर ट्रायल मर्डर केस में मुख्य गवाह थे। हत्याकांड से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी के लिए अररिया पुलिस से मांग की है। हत्याकांड के बाद विमल की पत्नी पूजा ने चिल्लाकर लोगों को बुलाया अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के बेलसरा के हीरो शोरूम के पीछे स्थित घर पर जानलेवा हमले के बाद विमल कुमार यादव की पत्नी पूजा देवी ने चिल्लाकर आसपास के लोगों को बुलाया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी और दहशत फैल गई। विमल कुमार यादव अपनी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी के साथ घर में रहते थे। हत्याकांड के बाद उनके परिजन सदमे में हैं। रो-रोकर सबका बुरा हाल है। पूजा देवी के रोने-चिल्लाने को सुनकर मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने रानीगंज थाना को गोलीबारी की सूचना दी। रानीगंज थाना अध्यक्ष ने बताया- भाई के मर्डर केस में गवाह थे विमल रानीगंज थाना अध्यक्ष कौशल कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद वह पुलिस टीम को साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि विमल कुमार यादव खून से लथपथ हालत में पड़े थे। उनको रानीगंज रेफरल अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को अररिया सदर अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि विमल कुमार यादव अपने भाई के हत्याकांड मामले में मुख्य गवाह थे।

Follow us on



instagram

telegram