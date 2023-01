Biggest Job Fraud Case: ओडिशा पुलिस ने मध्य प्रदेश जाकर IT Expert को किया गिरफ्तार, देश के सबसे बड़े Job Fraud Racket का पर्दाफाश

Biggest Job Fraud Racket: मध्य प्रदेश में Job Fraud Racket की शिकार महिला ने बताया था कि 2 साल पहले एक शातिर ठग ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 18 लाख रुपये हड़प लिए थे। इस मामले में सरकारी वेबसाइट के क्लोन का मामला भी सामने आया।

Odisha Police EOW की गिरफ्त में IT Expert अर्पित पांचाल (मास्क में) (Photo- ANI)

