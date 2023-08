भीलवाड़ा में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या: परिजन बोले- ‘राजस्थान पुलिस की कार्रवाई नाकाफी, मांगा उम्र का सबूत’

भीलवाड़ा में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले में परिजनों ने राजस्थान पुलिस की कार्रवाई और उम्र का सबूत मांगने को लेकर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर इस सनसनीखेज मामले को लेकर राजनीति हावी होती दिखती है। मौके पर पहुंचे भाजपा सांसद ने गहलोत सरकार की सख्त आलोचना की है।

ऱाजस्थान मर्डर केस में पुलिस ने किया खुलासा। (Jansatta)

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का वह स्थान जहां 2 अगस्त को 14 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद उसके शव को जला देने की सनसनीखेज वारदात सामने आई थी वहां कदमों के निशान कई गिना बढ़ गए हैं। घटना के बाद से चार दिनों में, राजस्थान पुलिस, फोरेंसिक टीमें और गुस्साए हुए सैकड़ों स्थानीय लोग इस कोयला भट्ठी का दौरा कर चुके हैं। यहीं से नाबालिग लड़की की हड्डियां और आभूषण बरामद किए गए थे। गमगीन परिजनों का सीधा आरोप- स्थानीय पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई नहीं की एक खुले मैदान में बने कोयले की भट्टी को हरे टेप से घेर दिया गया है। इस पर लिखा है “अपराध स्थल (Crime Sight) पार न करें।” कोयला भट्ठी के किनारे कालिख और जले हुए कोयले से काले हो गए थे। भट्ठी से करीब एक किलोमीटर दूर मृतका का घर है। वहां से जोर-जोर से रोने की आवाजें आ रही हैं। उसके माता-पिता गमगीन हैं। दोनों बार-बार रोने लगते हैं। परिवार में स्थानीय पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी गुस्सा है। उनका आरोप है कि पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की। राजनीति ने किया मामले को टेक ओवर, भाजपा और सत्तारुढ़ कांग्रेस आमने-सामने इस घटना से राज्य और उसके बाहर बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया है। विपक्षी भाजपा के सदस्यों सहित तमाम प्रदर्शनकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। भाजपा के सांसद ने पीड़िता के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आलोचना की। वहीं सीएम गहलोत ने शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

