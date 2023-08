Bhilwara: सामूहिक दुष्कर्म कर बच्ची को आग उगलती कोयला भट्टी में जलाया, मां को मिला जला हुआ कंगन और चप्पल

Bhilwara: राजस्थान के भीलवाड़ा में सामूहिक दुष्कर्म के बाद बच्ची को कोयला भट्टी में जला दिया गया। भट्टी के पास से बच्ची का कंगन और चप्पल मिला है।

राजस्थान कोयला भट्टी में लड़की का जला हुआ शव मिला Tweeter/@TheRIGHTIndians

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा से दर्दनाक खबर सामने आई हैं। यहां जिले के एक गांव में नाबालिग लड़की का जला हुआ अवेशष कोयला भट्टी से मिला है। कथित तौर पर लड़की का सामूहिक दुष्कर्म करन के बाद उसे धधकती हुई कोयला भट्टी में जलाकर मार दिया गया है। कोयला भट्टी के पास से लड़की का कंगन और चप्पल मिला है। वहीं पर लड़की का जला हुआ अवेशेष भी मिला है। इस मामले में पुलिस ने कहा कि कोयला भट्टी के पास से लड़की के जले हुए अवशेष कंगन और चप्पलों के साथ पाए गए। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्वायड और थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी। बच्ची का कहीं पता नहीं चला पुलिस के अनुसार, नाबालिग और उसकी मां बुधवार सुबह खेतों में बकरियां चराने गई थीं। दोपहर के समय बच्ची की मां घर लौट आई, लेकिन नाबालिग का पता नहीं चला। काफी देर तक जब बच्ची घर नहीं लौटी तो घरवालों को टेंशन होने लगी। वे गांव में बच्ची की तलाश करने लगे लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। मां की नजर बच्ची के कंगन और चप्पल पर पड़ी इसी दौरान मां की नजर बच्ची के कंगन और चप्पल पर पड़ी जो धधकती हुई कोयला भट्ठी के पास पड़ी थी। इस मामले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि नाबालिग लड़की की हत्या और उसे जलाने के संबंध में जानकारी मिली है। जिसमें कुछ संकेत सामूहिक बलात्कार की संभावना का संकेत दे रहे हैं। Also Read केरल में अमेरिकी महिला का यौन उत्पीड़न, दो लड़कों ने दोस्ती कर अपने जाल में फंसाया, फिर घर ले जाकर किया गंदा काम खुली भट्टी देखकर परिजनों को हुआ शक रिपोर्ट के अनुनसार, इलाके में कालबेलिया समाज के लोगों ने 4-5 भट्टियां बनाई हुई हैं। वे जंगल से लकड़ियां काटकर लाते हैं और इन भट्टियों से कोयला बनाते हैं। परिजन जब बच्ची को खोज रहे थे तो देखा कि इन्हीं में एक भट्टी खुली हुई थी। उसमें से आग निकल रही थी। परिजन उस भट्टी के पास पहुंचे और लकड़ियां बाहर निकालना शुरू कर दीं। इसी दौरान उन्हें कथितौर पर बच्ची के कड़ा, चप्पल और कुछ हड्डियां मिलीं। घटना से इलाके में दहशत है। इलाके के लोग स्थानीय पुलिस पर अपराध ना रोक पाने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है।

पढ़ें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram