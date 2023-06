Bengaluru: बेंगलुरू में पति बना हैवान, बेवफाई के शक में की पत्नी की हत्या, प्राइवेट पार्ट्स को किया क्षत-विक्षत

मृतका की पहचान नागरत्ना और आरोपी की पहचान बेंगलुरु के राजाजीनगर इलाके के मंजूनाथ नगर निवासी अय्यप्पा के रूप में हुई है।

प्रतीकात्मक तस्वीर (jansatta)

Bengaluru Crime News: बेंगलुरू में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की एक रिश्तेदार के साथ विवाहेतर संबंध के शक को लेकर झगड़े के बाद उसके निजी अंगों (Private Parts) को क्षत-विक्षत करने के बाद चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बेंगलुरु पुलिस ने कहा कि यह दर्दनाक आपराधिक घटना रविवार रात को हुई और महिला के शव की खोज उस व्यक्ति की बड़ी बहन ने की जब वह उनके घर आई। 12 साल पहले हुई थी नागरत्ना और अयप्पा की शादी, हैं दो बच्चे मृतका की पहचान नागरत्ना और आरोपी की पहचान शहर के राजाजीनगर इलाके के मंजूनाथ नगर निवासी अय्यप्पा के रूप में हुई है। नागरत्ना और अय्यप्पा की शादी 12 साल पहले हुई थी। उनके 11 और 7 साल के दो बच्चे हैं। अयप्पा एक मजदूर है और नागरत्ना एक दुकान में काम करती थी। रिश्तेदार के साथ संबंध के शक में दोनों परिवार को बुलाकर पंचायत एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘नागरत्ना का कथित तौर पर अपने रिश्तेदार चंद्रा के साथ संबंध था। 3 जून को जब चंद्रा और नागरत्ना अपने आवास पर निजी पल बिता रहे थे तब अयप्पा अचानक घर आया और बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद उसने परिवार के दोनों पक्षों के बुजुर्गों को बुलाया। परिवार के सदस्यों ने लड़ाई को शांत कर दिया और चंद्रा को मामला जारी न रखने की चेतावनी देकर घर भेज दिया। Also Read Bengaluru-Mysuru Expressway पर टोल प्लाजा कर्मचारी की पीट-पीटकर हत्या, मामूली कहासुनी से मर्डर तक CCTV में कैद लड़ाई शांत होने के बाद पत्नी ने ठुकराई पति के संबंध बनाने की मांग पुलिस के मुताबिक, बाद में अयप्पा ने रविवार रात को नागरत्ना से कहा कि वह रात में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। नागरत्ना के मना करने के बाद अयप्पा ने फिर से उसके साथ झगड़ा किया और चाकू से उस पर वार कर दिया। उन्होंने कहा कि भागने से पहले अयप्पा ने उसके निजी अंगों पर भी चाकू से हमला किया। पुलिस ने बाद में अयप्पा को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अयप्पा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

पढें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram