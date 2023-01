Ajmer Dargah Clash: ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हंगामा, अजमेर में सालाना उर्स के दौरान बरेलवी और खादिम में मारपीट

Crowd Clash in Ajmer Dargah: अजमेर पुलिस ने बताया कि नारेबाजी के बाद बरेलवी और खादिम भिड़ (Barelvi and Khadim Clash) गए। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद मामला शांत कराया। इस दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार (Arrest) भी किया गया है।

Khwaja Moinuddin Chishti Dargah, Ajmer में सालाना उर्स में छठी की रात के आयोजन के दौरान Barelvi और Khadim में मारपीट हो गई। (Photo- ANI)

Crowd Clash in Ajmer Dargah: राजस्थान के अजमेर में स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की अजमेर दरगाह (Khwaja Moinuddin Chishti Dargah, Ajmer) में सालाना उर्स के दौरान देर रात मारपीट के बाद हंगामा और जायरीनों में भगदड़ मचने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक सालाना उर्स (Urs) में छठी की रात के आयोजन के दौरान नारेबाजी के चलते बरेलवी और खादिम (Barelvi and Khadim crowd clash) आपस में भिड़ गए थे। पुलिस ने काफी कोशिशों के बाद इस हंगामे को शांत कराया। इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी (Arrest) भी की गई है। इसके अलावा दरगाह के आसपास भारी पुलिस बल (Police Force) की तैनाती की गई है।

