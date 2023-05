शादी में ‘परफ्यूम लगावे चुन्नी’ गाने पर हंगामा, बाराती-घराती आपस में भिड़े, दूल्हे को गोद में लेकर भागना पड़ा

‘परफ्यूम लगावे चुन्नी में’ गाना बजा और बवाल मच गया।

बाराती और घराती आपस में भीड़ गए। (express)

सोशल मीडिया पर आए दिन शादी के कई फनी वीडियो वारल होते रहते हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के आगरा का है, जहां बाराती और घराती आपस में भीड़ गए। यह विवाद ‘परफ्यूम लगावे चुन्नी’ गाना बजने के बाद हुआ। यहां सीओडी कालोनी शाहगंज के एक मैरिज होम में बारात आई तो घरातियों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। मंगल गीत गाए जाने लगे। जलपान शुरु हुआ। उधर जयमाला की तैयारी की जाने लगी। ‘परफ्यूम लगावे चुन्नी में’ गाने पर बवाल शादी में डीजे का भी इंतेजाम था। डीजे पर बाराती और घराती दोनों डांस कर रहे थे। इस बीच ‘परफ्यूम लगावे चुन्नी में’ गाना बजा औऱ बवाल मच गया। इस गाने पर डांस करते हुए बाराती औऱ घराती आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि दिनों पक्षों में हाथापाई के बाद मारपीट शुरू हो गई। मामला थमने का नाम नहीं ले रहा था। मारपीट होते देख दूल्हे से रहा न गया। वह अपनी सीट से उठा और बीच-बचाव करने के लिए लड़ाई करने वालों के पास पहुंचा। Also Read Up Nikay Chunav: वोटर्स को लुभाने के लिए बांटी जा रही थी बिरयानी, लूटने के लिए आपस में भिड़े लोग भगोना लेकर ही भागने लगे बाल-बाल बचा दूल्हा मारपीट कपने वाले दोनों पक्षों के लोग इतना मगशूल थे भला उन्हें दूल्हे का ध्यान कैसे आता? दूल्हा पहुंच गया उनकी लड़ाई खत्म कराने मगर उसी पर मुसीबत आ पड़ी। कुछ अन्य बारातियों ने दूल्हे को परेशान देखा तो वे उसके पास पहुंचे औऱ उसे गोद में उठाकर बाहर सुरक्षित स्थान की तरफ भागने लगे। किसी ने इस पूरे वाकये का वीडिये बना लिया औऱ सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। मैरिज हॉल में सबकुछ ठीक चल रहा था कि परफ्यूम लगावे चुन्नी गाने ने बवाल मचा दिया। लड़की पक्ष शाहगंज का रहने वाला है। वहीं लड़का पक्ष जगदीशपुर का रहने वाला है। बारात आ चुकी थी, कुछ घराती और बाराती खाने का लुफ्त उठा रहे थे इस बीच गाने की वजह से मचे बवाल ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। मारपीट होते देख घाराती और बाराती भागने लगे। सड़क पर पहुंची लड़ाई वहीं झगड़ा करते हुए कुछ घराती औऱ बाराती मैरिज हॉले से बाहर सड़क पर आकर लड़ने लगे। इस घटना के बाद मैरिज हॉल में अफरा-तफरी मच गई। वहीं दोनों पक्षों के इस मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। शुक्र है कि कुछ बारातियों ने दूल्हे को बचा लिया वरना उसके साथ भी मारपीट हो सकती थी। इस घटना की हर तरफ चर्चा हो रही है।

