Bakrid 2023: सोसायटी में बकरे लाया युवक, मच गया बवाल, रेजिडेंट्स के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस

Bakrid 2023: मुंबई की एक सोसायटी में मोहसीन नाम के युवक दो बकरे ले आया, जिसपर विवाद हो गया।

मुंबई की एक सोसायटी में बकरे लाने की वजह से बवाल हो गया। (File Photo- Express/Bhupendra Rana)

Bakrid 2023: बकरीद का त्योहार नजदीक है। पूरे देश में मुस्लिम समुदाय (Muslim Community) के लोग इस त्योहार को लेकर तैयारियों में जुटे हैं। हालांकि मुंबई की एक सोसायटी में बकरीद पर कुर्बानी के लिए लाया गए बकरे की वजह से विवाद हो गया। दरअसल मुंबई में स्थित जेपी नॉर्थ हाई राइज सोसायटी में एक शख्स कुर्बानी के लिए दो बकरे सोसायटी के अंदर ले आया। यह जानकारी मिलने पर सोसायटी में रहने वाले लोग जमा हो गए और विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। सोसायटी के एक निवासी ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि सोसायटी ने यह नियम बनाया है कि सोसायटी परिसर के अंदर कोई भी मवेशी नहीं ला सकता लेकिन कुछ लोगों ने यह नियम तोड़ा और वो सोसायटी के अंदर दो बकरे लेकर आए। हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम सोसायटी के अंदर इसकी इजाजत नहीं देंगे। हम सभी से सोसायटी के नियमों का पालन करने और सांप्रदायिक सौहार्द्र बनाए रखने का अनुरोध रखते हैं। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सोसायटी में रहने वाला एक शख्स ईद पर कुर्बानी के लिए बकरे लेकर आया था। वह सोसायटी की लिफ्ट के जरिए बकरे अपने फ्लोर पर लेकर गया। इस युवक का नाम मोहसीन खान है। मोहसीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर मैंने कुछ भी गलत किया है या यह ये गलत काम है तो लोगों को मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराना चाहिए। Also Read Eid-ul- Adha 2023: भारत में कल मनाई जाएगी बकरीद, जानें नमाज़ का समय और ईद-उल-अज़हा के बारे में खास बातें पुलिस ने क्या किया? सोसायटी में हुए विरोध प्रदर्शन में बजरंग दल (Bajrang Dal) से जुड़े लोग भी शामिल हुए थे। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस की एक टीम सोसायटी के अंदर पहुंची और लोगों को हटाया। हालांकि कुछ लोगों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में खुलकर दूसरे समुदाय का फेवर किया और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। न्यूज एजेंसी ANI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मुंबई पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ IPC की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

