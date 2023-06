बजरंग दल ने गाजियाबाद में पकड़ा बीफ से लदा कैंटर! दो लोगों को बुरी तरह पीटा, जमकर हुआ हंगामा

गाजियाबाद में एनएच-9 स्तिथ एबीईएस कॉलेज के पास तब हंगामा मच गया जब बजरंग दल ने मांस से लदा हुआ कैंटर पकड़ लिया।

यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एनएच-9 स्तिथ एबीईएस कॉलेज के पास तब हंगामा मच गया जब बजरंग दल ने मांस से लदा हुआ कैंटर पकड़ लिया। कार्यकर्ताओं ने कैंटर में बीफ होने का आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने कैंटर में सवार दो लोगों की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और किसी तरह घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। लाइव हिंदुस्तान में छपी खबर के अनुसार, मांस से भरा हुआ कैंटर मेरठ से दिल्ली जा रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना पहले से थी। इसके बाद कार्यकर्ता डासना टोल प्लाजा पहुंचे और कैंटर को रोकने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं को देख कैंटर चालक ने गाड़ी और तेज भगानी शुरू कर दी। हालांकि कार्यकर्ताओं ने कैंटर का पीछा किया और एबीईएस कॉलेज के पास रोक दिया। इसके बाद उन्होंने सड़क पर हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कैंटर में बीफ है। इतना ही नहीं उन्होंने कैंटर में सवार दो लोगों को जमकर पिटाई की। यह सारा हंगमा सड़क पर हुआ। सड़क पर आने-जाने वालों को काफी परेशानी हुई। वे इधऱ-उधर भागने लगे। Also Read Mob Lynching: बिहार में लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पीट-पीटकर मार डाला, बीफ स्मगलिंग का था शक मांस की जांच करेंगे पशु चिकित्सक मौके पर पहुंची क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस ने मामले को शांत कराया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस मामले में एसीपी वेवसिटी रवि प्रकाश सिंह का कहना है कि कैंटर को कब्जे में ले लिया है। पकड़ा गया मांस बीफ है या नहीं इसकी जांच के लिए पशु चिकित्सक को बुलाया गया है। घटना के संबंध में आगे कार्रवाई की जाएगी। घटना का वीडियो वायरल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी में पीछे मांस के टुकड़े हैं। हालांकि यह बीफ है या नहीं इसकी जांच होनी बाकी है। वीडियो में बजरंग दल के कार्यकर्ता गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। वे कैंटर में सवार दो लोगों को पीट रहे हैं। फिलहाल पुलिस, मामले की जांच कर रही है। वीडियो इतना वीभत्स है कि हम इसे आपको दिखा नहीं सकते।

