Bajrang Dal activist killed: असम में बजरंग दल के नाबालिग कार्यकर्ता की हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार

Bajrang Dal activist killed: असम में करीमगंज शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर बजरीचेरा पुलिस थाना क्षेत्र के लोवैरपुआ इलाके में 16 साल के शंभू कोइरी की हत्या कर दी गई।

Bajrang Dal के कार्यकर्ता की हत्या के बाद इलाके में Police Force की तैनाती बढ़ानी पड़ी। ( Express File Photo)

पढें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram