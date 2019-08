मशहूर फिल्म ‘बाहुबली’ में काम कर चुके तेलुगु अभिनेता मधु प्रकाश को पत्नी भारती के कथित सुसाइड के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है भारती अपने पति मधु के देरी से घर आने को लेकर परेशान थी, इसी के चलते उसने सुसाइड कर लिया। दोनों की शादी 4 साल पहले हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

भारती के पिता ने दर्ज कराया दहेज प्रताड़ना का केसः जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पुख्ता जानकारी मिल पाएगी। गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए सर्किल इंस्पेक्टर रविंदर ने कहा, ‘भारती के पिता ने मधु प्रकाश के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया है।’

Hyderabad: Actor Madhu Prakash apprehended in connection with his wife’s suicide, today. Ravinder, Circle Inspector, says, “Father of the victim lodged a complaint against Madhu Prakash stating he used to harass her for dowry. Case registered, accused apprehended.” #Telangana

— ANI (@ANI) August 7, 2019