क्लास में गंदी हरकत करता था हेडमास्टर, कई छात्राओं ने स्कूल जाना किया बंद, वीडियो वायरल होने के बाद हुआ निलंबित

यूपी के बहराइच में एक सरकारी स्कूल का हेडमास्टर क्लास में छात्रों के सामने गंदी हरकत करता था। फिलहाल उसे निलंबित कर दिया गया है।

प्रतीकात्मक फोटो (express)

यूपी के बहराइच में एक सरकारी स्कूल का हेडमास्टर क्लास में छात्रों के सामने गंदी हरकत करता था। वह नशे की हालत में स्कूल जाता था। वह क्लास में कपड़े उतारकर छात्रों को असहज महसूस करवाता था। उस पर अश्लील हरकत करने का आरोप है। हेडमास्टर के इन हरकतों के कारण कई छात्राओं ने स्कूल जाना छोड़ दिया। हालांकि हेडमास्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया। घटना विशेश्वरगंज स्थित एक सरकारी प्राथमिक स्कूल की है। वायरल हुआ वीडियो रिपोर्ट के अनुसार, बहराइच जिले के विशेश्वरगंज स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में छात्र-छात्राओं के सामने नशे की हालत में अश्लील हरकत करने के आरोप में स्कूल के हेडमास्टर को निलंबित कर दिया गया है। बेसिक शिक्षाधिकारी अव्यक्त राम तिवारी ने बुधवार को बताया कि विशेश्वरगंज विकास खण्ड स्थित प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर दुर्गा प्रसाद जायसवाल के खिलाफ शिकायत आई थी कि वे नशे की हालत में स्कूल आते हैं। तिवारी के अनुसार, जायसवाल का एक वीडियो भी मिला है जिसमें वह नग्न अवस्था में छात्र-छात्राओं के सामने सोते और असहज स्थिति पैदा करते दिखाई दे रहा है। हेडमास्टर को किया गया निलंबित उन्होंने आगे कहा कि खंड शिक्षाधिकारी से कराई गई प्रारंभिक जांच के आधार पर हेडमास्टर को गत 24 जुलाई को निलंबित कर दिया गया। उसके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। वहीं इस मामले की शुरुआती जांच करने वाले खंड शिक्षाधिकारी मनमोहन सिंह ने बताया कि अभिभावकों की शिकायत पर जांच की गई। इस दौरान आरोपी शिक्षक नशे में मिला था। Also Read स्कूल के हॉस्टल में पहली कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म, परिजनों को इस हाल में मिली बच्ची छात्राओं ने स्कूल जाना छोड़ा अभिभावकों ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापक दुर्गा प्रसाद जायसवाल बीते कई महीनों से कक्षा में बच्चों के सामने अश्लील हरकतें करते हैं और अपने कपड़े उतार कर कक्षा में आराम करते हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षक की इन हरकतों से शर्मसार कुछ बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई का जा रही है।

