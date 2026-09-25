यूपी के बदायूं में जमुई जैसी वारदात सामने आई है, यहां उघैती थाना क्षेत्र के सराय बरोलिया के जंगल में एक युगल के साथ 5 युवकों ने मारपीट की। आरोपियों ने लड़की के साथ छेड़खानी की और उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इतना ही नहीं आरोपियों ने उनसे 1500 रुपये भी छीन लिए। वीडियो के वायरल होते ही जिले में हड़कंप मच गया।

रिपोर्ट के अनुसार, युगल जंगल की तरफ गए थे, इसी समय उन्हें वहां 5 लड़कों ने घेर लिया। आरोप है कि लड़कों ने दोस्त की जमकर पिटाई की और फिर युवती के साथ बदसलूकी की। उन्होंने युवती का अर्धनग्न वीडियो भी बना लिया, इसके बाद उन्होंने दोनों को धमकाया और उनसे पैसे छिन लिए। इसके बाद आरोपियों ने यह वीडियो गांव के कुछ लोगों को दिखा दिया, इसके बाद यह वायरल हो गया।