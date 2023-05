Ayodhya Crime News: अयोध्या में स्कूल की छत से गिरकर छात्रा की दर्दनाक मौत, पिता ने लगाया गैंगरेप का आरोप- POCSO Act में केस दर्ज

अयोध्या के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) मधुवन कुमार सिंह ने कहा, “पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और परिवार द्वारा लड़की का अंतिम संस्कार किया जा चुक है।”

तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है (Source- Indian Express)

UP Crime News: उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले के एक प्रमुख निजी स्कूल के परिसर में शुक्रवार को 10वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इलाज के दौरान अस्पताल में छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल और गेम टीचर समेत दो स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। छात्रा के पिता की शिकायत पर केस दर्ज छात्रा के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है, “15 साल की मेरी बेटी अयोध्या जिले के एक निजी स्कूल में पढ़ती है… 26 मई को स्कूल की प्रिंसिपल (महिला) ने स्कूल बंद होने के बावजूद साजिश के तहत उसे स्कूल बुलाया। वहां मौजूद दो शिक्षकों ने मेरी बेटी के साथ बलात्कार किया और फिर घटना को छिपाने के लिए उसे स्कूल की छत से फेंक दिया। वह बुरी तरह से घायल हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।” IPC की धाराओं समेत POCSO Act में FIR छात्रा के पिता की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376-डी (गैंगरेप), 302 (हत्या), 201 (अपराध के साक्ष्य को गायब करना, या अपराधी को झूठी सूचना देना), 120-बी (आपराधिक साजिश) और POCSO अधिनियम की धाराओं के तहत के तहत संबंधित पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। Also Read Assam: असम के माजुली में टीचर ने 30 स्टूडेंट के बालों पर चलाई कैंची, हंगामा होने पर विभागीय जांच के आदेश एएसपी सिटी ने कहा- आरोपियों से पूछताछ जारी द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए अयोध्या के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी सिटी) मधुवन कुमार सिंह ने शनिवार को कहा, “पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और परिवार द्वारा लड़की का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डॉक्टरों के पास है। हमने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। हम सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। मामले की प्राथमिकता से जांच की जा रही है। हम स्कूल के कर्मचारियों और प्राथमिकी में नामजद लोगों से पूछताछ कर रहे हैं।” Indian School Bomb News: South Delhi के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, बच्चों और अभिभावक में हड़कंप | Video स्कूल प्रशासन ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया एएसपी सिटी मधुवन कुमार सिंह ने कहा, “हमें जानकारी मिली कि सुबह करीब साढ़े नौ बजे एक लड़की छत से गिर गई थी। हमें बताया गया कि स्कूल प्रशासन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और उसके माता-पिता को सूचित किया। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। जो भी सबूत सामने आएंगे हम उसी के अनुसार मामले की जांच करेंगे।’ उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया।

