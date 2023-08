दरांती के काटा, हथोड़े से सिर कुचला, शरीर के किए 4 टुकड़े… ऑटो ड्राइवर ने पत्नी के मुंहबोले भाई की बेरहमी से की हत्या

मुंबई के चेंबूर में एक ऑटो ड्राइवर ने पत्नी के मुंहबोले भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को 4 टुकड़ों में काटकर रसोई में छिपा दिया।

मुंबई से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। यहां चेंबूर में 33 साल के एक ऑटो ड्राइवर ने पत्नी के मुंहबोले भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को 4 टुकड़ों में काटकर रसोई में छिपा दिया। फिलहाल आरसीएफ पुलिस ने बुधवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। मृतक की पहचान ईश्वर मारवाड़ी के रूप में हुई है। आरोपी शफीक उर्फ ​​शफी शेख शव ने पूछताछ में बताया कि मृतक उसकी पत्नी और उसकी साली को गलत तरीके से छूता था और उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता था। पुलिस ने आरोपी शेख तो तब गिरफ्तार किया जब वह शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने की योजना बना रहा था। इस मामले में डीसीपी हेमराज सिंह राजपूत ने कहा कि मृतक को आरोपी शेख की पत्नी अपना ‘मुंह बोला भाई’मानती थी। शेख ने 28 अगस्त को उसकी हत्या कर दी। वहीं एक अधिकारी ने कहा कि ईश्वर मारवाड़ी को दरांती से मारने के बाद भी आरोपी शेख उसके सिर पर हथौड़े से वार करता रहा। फिलहाल पुलिस ने दरांती और हथौड़े जब्त कर लिया है। अब शेख को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा।

