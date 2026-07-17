महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में शुक्रवार को एक कार के गोदावरी नदी में गिरने से एक स्कूल शिक्षक और उसके दो बच्चों की मौत हो गई। मामल में पुलिस ने संदेह जताया कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है। पुलिस ने बताया कि स्कूल शिक्षक ने शुक्रवार को अपने दो बच्चों के साथ कथित तौर पर कार को गोदावरी नदी पर बने पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरा दिया।

अधिकारियों ने बताया कि हिमायतनगर के पोटा बुद्रुक जिला परिषद स्कूल में शिक्षक 42 वर्षीय सुनील मोरे ने अपने ‘व्हाट्सऐप स्टेटस’ पर कहा था कि वरिष्ठ अधिकारी उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और वह अपने दो बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेंगे।

बेटे-बेटी को कार में ले गए थे साथ

इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब आठ बजे मोरे अपनी 12 वर्षीय बेटी सारा और आठ वर्षीय बेटे सुमित को कार में लेकर अमदुरा-पुनेगांव मार्ग पहुंचे और गोदावरी नदी पर बने पुल की लोहे की रेलिंग तोड़ते हुए कार नदी में गिरा दी। अधिकारी ने बताया कि कार रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। उन्होंने कहा, ”मोरे और उनके दोनों बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई।” अधिकारी ने बताया कि घटना के समय मोरे की पत्नी घर पर थी।

कार में मिले तीनों के शव

उन्होंने आगे बताया कि स्थानीय लोगों ने पुलिस और नांदेड़ में तैनात राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीम को सूचना दी। अधिकारी के अनुसार, करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद टीम ने कार को नदी से बाहर निकाल लिया, जिसमें शिक्षक और उनके दोनों बच्चों के शव मिले। पुलिस ने बताया कि तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया गया है और मोरे के आरोपों की जांच की जा रही है।

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