अतीक अहमद के परिवार की मुश्किलें बढ़ीं, जेल में बंद बेटे अली और उसके 5 करीबियों पर रंगदारी और हत्या का केस दर्ज

यूपी पुलिस ने बताया कि प्रयागराज के रहने वाले मोहम्मद अफजल ने आरोप लगाया कि जिले के करेली इलाके में कुछ लोग उनकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं।

अतीक-अशरफ मर्डर केस (फोटो : एएनआई)

पुलिस कस्टडी में सरेआम सड़क पर छोटे भाई अशरफ अहमद के साथ मारे गए पूर्व सांसद माफिया डॉन अतीक अहमद के परिवार की मुश्किलें कम होती नहीं दिखती। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद और उसके पांच सहयोगियों के खिलाफ हत्या की कोशिश और जबरन वसूली के आरोप में प्रयागराज में दो मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि 23 साल का अली अहमद 2021 में एक प्रॉपर्टी डीलर पर हमले के मामले में कथित संलिप्तता को लेकर प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। प्रयागराज जिले के करेली में जमीन हड़पने के लिए मोहम्मद अफजल पर हमला पुलिस ने बताया कि प्रयागराज के रहने वाले मोहम्मद अफजल ने आरोप लगाया कि उन्हें पता चला है कि जिले के करेली इलाके में कुछ लोग उनकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। अफजल ने दावा किया कि जब वह अपने भतीजे के साथ गांव का दौरा करके घर लौट रहे थे, तो चकिया में तीन लोगों ने उनके वाहन को रोका और उनके साथ मारपीट की। ऐसा आरोप है कि हमलावरों ने अफजल से अपनी जमीन अली अहमद के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए कहा, क्योंकि वह उस पर प्लॉट बनाना चाहता था। जमीन नहीं देने पर मांगी 30 लाख की रंगदारी, वर्ना जान से मारने की धमकी दी मोहम्मद अफजल की शिकायत में कहा गया है कि हमलावरों ने उससे यह भी कहा कि अगर वह जमीन ट्रांसफर नहीं करना चाहता है तो 30 लाख रुपये का भुगतान करें वर्ना उसे जान से मार दिया जाएगा। दो हमलावरों की पहचान फैज़ान और अल्तमस के रूप में की गई है। फिलहाल तीसरे हमलावर का पता नहीं चल सका है। मोहम्मद अफजल ने यह भी दावा किया कि हमलावरों ने जबरन सादे कागज पर उसके हस्ताक्षर ले लिए। इसके बाद उन लोगों मे धमकी दी कि अगर अफजल ने उनके निर्देशों का पालन नहीं किया तो फर्जी समझौते के कागजात तैयार करके उसकी पूरी संपत्ति अली अहमद के नाम पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। Also Read प्रतिबंधित PFI की देश विरोधी साजिश का भंडाफोड़ करने में जुटी NIA, 15 अगस्त से पहले 5 राज्यों में 14 ठिकानों पर छापेमारी अली और उसका सहयोगी असद कालिया पहले से जेल में बंद, आरोपी अल्तमस गिरफ्तार इस मामले में अली अहमद और उसका सहयोगी असद कालिया जेल में बंद हैं। उन दोनों के साथ अल्तमस, फैजान और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ करेली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 506 (आपराधिक धमकी), 386 ( किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट के डर में डालकर जबरन वसूली) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। करेली थाना प्रभारी रामाश्रय यादव ने कहा कि मामले के सिलसिले में शनिवार को आरोपी अल्तमस को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे मामले की एफआईआर भी करेली थाने में अली, असद और इमरान के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। Atiq Ahmed: अतीक के आखिरी 90 मिनट की कहानी, 3 शहरों से आए हमलावरों को आदेश कौन दे रहा था | Video

