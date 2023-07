Atiq Ahmed murder case: अतीक-अशरफ मर्डर केस में तीनों शूटरों के खिलाफ दाखिल होगी चार्जशीट, होगा बड़ा खुलासा!

अतीक अहमद और अशरफ मर्डर केस में प्रयागराज की एसआईटी (SIT) टीम तीनों शूटरों के खिलाफ गुरुवार को प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट (CJM Court) में चार्जशीट दाखिल करेगी।

अतीक-अशरफ मर्डर केस (jansatta)

अतीक अहमद और अशरफ मर्डर केस में प्रयागराज की एसआईटी (SIT) टीम तीनों शूटरों के खिलाफ गुरुवार को प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट (CJM Court) में चार्जशीट दाखिल करेगी। इस मामले की जांच प्रयागराज पुलिस (Prayagraj Police) की एसआईटी (SIT) कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार अब एसआईटी आरोपी लवलेश तिवारी,अरुण मौर्य और सनी सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। दरअसल,अतीक अहमद और अशरफ मर्डर केस के तीनों आरोपी अभी प्रतापगढ़ की जिला जेल में बंद हैं। आरोपियों ने 15 अप्रैल की रात पुलिस कस्टडी में माफिया अतीक अहमद और अशरफ गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड से हड़कंप मच गया था। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जिगाना और गिरसान पिस्टल का इस्तेमाल किया था। हो सकता है बड़ा खुलासा इसके बाद हत्याकांड की जांच के लिए प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर ने तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। सूत्रों की माने तो चार्जशीट में अतीक अहमद और अशरफ मर्डर केस को लेकर बड़ा खुलासा हो सकता है। हालांकि एसआईटी की जांच में कुछ नए तथ्य सामने नहीं आए हैं। असल में 14 जुलाई को माफिया ब्रदर्स हत्याकांड के 90 दिन पूरे हो रहे हैं। इस कारण एसआईटी चार्जशीट में जांच पूरी होने की बात कहेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, एसआईटी (SIT) एडीसीपी क्राइम सतीश चंद्र की अध्यक्षता में गठित थी। इस टीम में एसीपी सत्येंद्र प्रसाद तिवारी और इंस्पेक्टर ओमप्रकाश भी शामिल हैं। एबीपी की न्यूज के अनुसार, तीनों शूटर्स ने कबूल किया था कि उन्होंने ये अपराध नाम कमारे और डॉन बनने के लिए किया था। इस मामले की जांच करते हुए एसआईटी को करीब 86 दिन हो गए हैं मगर फिर भी तीनों शूटर्स से बात आगे नहीं बढ़ सकी। इस वजह से यह बात सामने आ रही है कि अतीक-अशरफ मर्डर केस में तीनों शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्या का ही नाम शामिल है। बहन ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा गौरतलब है कि माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या के मामले की जांच के लिए उसकी बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आयशा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में दोनों भाईयों समेत अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर को भी संदिग्ध बताया गया। क्या है पूरा मामला? अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल की रात प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल में पुलिस कस्टडी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को अंजाम उस दौरान दिया गया जब पुलिस दोनों को लेकर कॉल्विन हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप के लिए लाई। इसी दौरान तीन हमलावरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। तीनों हमलावर मीडियाकर्मी बनकर आए थे। इस हत्याकांड के तीनों आरोपियों को घटना स्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पहचान शूटर लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह के रूप में हुई। फिलहाल तीनों जेल में बंद हैं।

पढ़ें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram