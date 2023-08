Assam में एक महीने में लिंचिंग के चार मामले, DGP ने पुलिस टीम से कहा- ‘जाति, पंथ, धर्म न देखें, कड़ी कार्रवाई करें’

रहमान की हत्या के बाद होजई के पूर्व बीजेपी विधायक शिलादित्य देव के बामुनगांव गांव का दौरा करने और गिरफ्तार लोगों के परिवारों से मिलने के एक दिन बाद गुरुवार को लिंचिंग की दो और घटनाएं हुई है।

Edited by Keshav Kumar Written by

असम पुलिस ( File Photo)

असम में दो अलग-अलग घटनाओं में गुरुवार तड़के दो लोगों की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। चोरी के शक में लोगों की हत्या किए जाने की सिलसिलेवार वारदातों में यह सबसे नई घटना है। पहली घटना में, दरांग जिले के पद्मझार गांव में 45 साल के मजीबुल हक को कथित तौर पर बकरियां चुराने की कोशिश करने के संदेह में पीटकर मार डाला गया। वहीं, दूसरी घटना में 27 साल के बिनोद ब्रह्मा की तामुलपुर जिला स्थित उनके गांव तिनिपुखुरी में हत्या कर दी गई। उन पर भी गांव में एक घर से चोरी करने की कोशिश करने का शक था। लिंचिंग की घटनाओं के बाद असम के डीजीपी जीपी सिंह ने कहा- पुलिस को सख्त एक्शन के निर्देश लिंचिंग की इन घटनाओं के बाद असम के डीजीपी जीपी सिंह ने कहा कि अब तक सामने आए ऐसे सभी मामलों में “कानूनी कार्रवाई की गई है”। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “मैंने एसपी को जाति, पंथ, धर्म के बावजूद ऐसे प्रत्येक मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मेरे लिए, कानून का कोई भी उल्लंघन चिंता का विषय है… मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी निर्देश दिए हैं ताकि जनता को विश्वास हो कि पुलिस नेतृत्व ऐसी गतिविधियों को नज़रअंदाज़ नहीं करता है और ऐसे सभी मामलों में वैध कार्रवाई करेगा।”

