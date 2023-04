अशरफ का साला सद्दाम दुबई फरार, जेल में माफिया से मिलकर करता था रंगदारी और हत्या की प्लानिंग

अशरफ का साला सद्दाम पुलिस की नाक के नीचे से दुबई फरार हो गया है।

एनकाउंटर के डर से सद्दाम दुबई भाग गया है। (jansatta)

माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच खबर आई है कि अशरफ का साला सद्दाम पुलिस की नाक के नीचे से दुबई फरार हो गया है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस के एनकाउंटर के डर से सद्दाम दुबई भाग गया है। इस खबर ने सभी को चौंका दिया है क्योंकि प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। दुबई बना सद्दाम का नया ठिकाना मीडिया रिपोर्रट के अनुसार, वह पश्चिम बंगाल के किसी एयरपोर्ट से दुबई चला गया। उसके ऊपर पुलिस ने 25 हजार का इनाम लगाया था जिसे बाद में बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया था। सद्दाम पर आरोप है कि वह बरेली जेल में माफिया अशरफ से लोगों की अवैध मुलाकात करवाता था और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। वह माफिया अशरफ से मिलकर रंगदारी, हत्या आदि की योजना बनाता था। अतीक-अशरफ हत्याकांड के बाद से ही वह फरार हो गया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी मगर उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। वह एकदम से गायब हो गया था और अब खबर मिली है कि वह देश छोड़कर भाग गया है। सद्दाम को डर था कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी। Also Read बिहार के वैशाली में दो पक्षों में विवाद, बुजुर्ग को पीट-पीटकर मार डाला 50 हजार का था इनाम असल में अतीक-अशरफ हत्या के बाद कोर्ट ने सद्दाम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। इतना ही नहीं आईजी बरेली रेंज डॉ. राकेश सिंह ने सद्दाम पर घोषित 25 हजार के इनाम को बढ़ाकर 50 हजार कर दिया था। सद्दाम पर पहले से ही बिथरी चैनपुर और थाना बारादरी में दो मुकदमें चल रहे हैं। सद्दाम प्रयागराज के धूमनगंज इलाके का रहने वाला है। सद्दाम पर बिथरी चैनपुर में जिला जेल चौकी इंचार्ज अनिल कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह जेल में अशरफ से लोगों की मुलाकात कर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की योजना बनाता था। इस मामले में पुलिस ने कई और लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अतीक-अशरफ हत्या की पहले से थी जानकारी पुलिस ने सद्दाम की तलाश में बरेली पुलिस सहित कई जिले की टीमें लगी थीं। पुलिस को उसकी लोकेशन नहीं मिल रही थी। पुलिस का कहना है कि सद्दाम को पहले से ही अतीक और अशरफ के मर्डर की जानकारी थी। इसलिए वह दो महीने पहले से ही अशरफ से मिलने जेल नहीं जा रहा था। अधिकारियों का कहना है कि सद्दाम ने इसी बीच अपने भागने की योजना बना ली होगी ताकि वह पुलिस की गिरफ्त में ना आए। सद्दाम के परिवार के लोग मुंबई में रहते हैं वहीं उसके करीबी लोग सऊदी में भी रहते हैं। अब देखना है यूपी सद्दाम के खिलाफ क्या एक्शन लेती है? https://www.jansatta.com/blank.html

