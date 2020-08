Indian Institute of Planning and Management (IIPM) के संस्थापक निदेशक अरिंदम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। Central Goods and Services Dept (CGST) ने टैक्स में गड़बड़ी करने के आऱोपों में अरिंदम चौधरी को गिरफ्तार किया है। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब अरिंदम चौधरी को गिरफ्तार किया गया हो, इससे पहले भी वो पकड़े जा चुके हैं। खास बात यह भी है कि खुद अरिंदम चौधरी भी इसी IIPM से पढ़े और उनपर इसी इंस्टीच्यूट के नाम पर फर्जी डिग्री देने के आरोप लगे।

बताया जाता है कि साल 1973 में अरिंदम चौधरी के पिता मलयेंद्र किशोर चौधरी ने दिल्ली में एक मैनेजमेंट इंस्टीच्यूट खोला जिसका नाम था IIPM…अरिंदम चौधरी खुद अमेरिका जाकर पढ़ाई करना चाहते थे लेकिन उनके पिता ने उन्हें IIPM में ही पढ़ने की सलाह दी। अपने पिता के इंस्टीच्यूट से अरिंदम ने पहले ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अऱिंदम ने अपना फर्म खोला जो कंपनियों के लिए लोगों को हायरिंग करता था। एक वक्त ऐसा था जब अरिंदम चौधरी अपने बेहतरीन पहनावे और बोलने की खास शैली की वजह से इतने मशहूर हुए कि अक्सर अखबार और टीवी में उनके विज्ञापन नजर आते थे। शाहरुख खान आईआईपीएम के ब्रांड एंबेसडर रह चुके हैंl जब संस्थान पर छात्रों के साथ धोखाधड़ी करने के आऱोप लगे थे तब शाहरुख खान के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग उठी थी।

अरिंदम एक टीवी शो पर अपनी कंपनी के काम करने के तरीकों के बारे में यह कह चुके हैं कि आप मेरे कपड़े पहनने के तरीकों की आलोचना करेंगे तो मैं शायद आपसे कुछ न कहूं, लेकिन अगर आप मेरे बिज़नेस पर सवाल उठाएंगे तो मैं आप पर केस कर दूंगा। अरिंदम की ग्रुप की कंपनियां अपने ऊपर लगे आरोपों के बचाव में कई केस कोर्ट में दर्ज करवा चुकी हैं।

इकोनॉमिक टाइम्स की एक पुरानी रिपोर्ट में यह बताया गया कि अरिंदम के अनुसार IIPM में हर साल 3500 स्ट़डेंट एडमिशन लेते थे और प्रत्येक स्टूडेंट से 14.75 लाख से 18.75 लाख तक की कोर्स फीस वसूली जाती थी है। सबसे साल 2011 में ‘कारवां’ में छपी एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था उसने IIPM से सौदेबाजी की थी कि वो इंस्टीच्यूट में छात्रों का एडमिशन कराएगा और बदले में पैसे लेगा। कहा गया था कि ऐसे कई बिचौलिये इंस्टीच्यूट के टच में थे। IIPM ने छात्रों को इंस्टीच्यूट के अंदर क्लब, स्विमिंग पूल, स्नूकर टेबल और 100 फीसदी प्लेसमेंट की गारंटी देता था। हालांकि 100 फीसदी प्लेसमेंट की गारंटी को लेकर आकर जाकर विवाद भी हो गया।

संस्थान ने यह भी दावा किया था कि वो IIM बेल्जियम की डिग्री देता है। हालांकि बाद में ‘करियर्स360’ ने संस्थान के इन दावों की जब जांच की थी तो कहा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम ने IIPM के साथ अपने किसी असोसिएशन से इनकार किया है। इसके बाद संस्थान ने यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम से डिग्री देने की बात कही बाद में यह दावा भी कुछ मीडिया संस्थानों के रिसर्च में गलत पाया गया।

साल 2009 में IIPM के कैंपस में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें पता चल गया कि यह संस्थान मान्यता प्राप्त नहीं है। हंगामा मचने पर राज्य सरकार ने उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इस मामले की जांच करने को कहा।

कई दिनों तक चली अपनी जांच के बाद यूनिवर्सिटी ने सरकार को बताया कि IIPM के पास न तो सरकार की मंज़ूरी है और न ही उसने यूनिवर्सिटी की ही मान्यता ली हुई है। ऐसे में उसके द्वारा दी जा रही MBA की डिग्रियां वैध नहीं हैं। इस संस्थान के कई छात्र अभी भी केस लड़ रहे हैं और संस्थान की साख अब पहले जैसी भी नहीं रही है।

अरिंदम चौधरी को 23 करोड़ रुपए टैक्स की हेराफेरी में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले इसी साल मार्च के महीने में उन्हें फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में वो बेल पर छूट गए थे। साल 2015 में UGC की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने IIPM के खिलाफ छात्रों को भटकाने, उनके साथ चिटिंग करने और उन्हें मूर्ख बनाने के मामले में केस दर्ज किया था। बता दें कि आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत संस्थान के डीन और निदेशक अरिंदम चौधरी के खि‍लाफ मामला दर्ज कर लिया गया था।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो