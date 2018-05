VIDEO: अवैध संबंध के शक में महिला से बदसलूकी, कपड़े उतरवाए, जमकर पीटा

त्रिपुरा के अगरतला में भीड़ का क्रूर चेहरा सामने आया है। यहां भीड़ ने एक महिला की सरेराह जमकर पिटाई कर दी। भीड़ ने सरेराह महिला के कपड़े फाड़े और फिर उसकी जमकर पिटाई की गई। महिला भीड़ से रहम की गुहार लगाती रही लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। जानकारी के मुताबिक महिला पर अवैध संबंध रखने का आरोप लगाकर उसकी पिटाई की गई। महिला से सरेआम बदसलूकी, गाली-गलौज और हिंसा की गई।

महिला के साथ इस बदसलूकी का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि भीड़ महिला की पिटाई कर रही है। इसमें यह भी नजर आ रहा है कि कुछ महिलाएं भी वहां मौजूद हैं, जो बजाए इसके की इस महिला की रक्षा करें वो भी इस लाचार महिला की पिटाई कर रही हैं। वीडियो के आधार पर ही 16 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि खबर लिखे जाने तक किसी भी आरोपी के गिरफ्तारी की खबर नहीं मिली है।

#BREAKING Agartala: Shocking moral policing on cam, angry mob thrashes woman suspected of illicit relations, woman disrobed and assaulted | TIMES NOW’s @preetiddahiya takes you through the details #TripuraMoralBrigade pic.twitter.com/hR7y1XsUg6

— TIMES NOW (@TimesNow) May 11, 2018