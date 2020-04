लॉकडाउन के बीच आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की एक महिला विधायक का स्वागत फूलों से किये जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। महिला विधायक आरके रोजा के स्वागत में कई महिलाएं खड़ी थीं। फूलों से विधायक के स्वागत का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है।

वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि आरके रोजा सड़क पर चल रही हैं और उनके दोनों तरफ लोग खड़े हैं। इसके अलावा विधायक के पीछे भी कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। सड़क पर जैसे-जैसे वाईएसआर कांग्रेस विधायक आगे बढ़ रही हैं सड़क के किनारे खड़े लोग उनके कदमों में फूल फेक रहे हैं।

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी दल की विधायक ने क्वारन्टीन के नियमों का उल्लंघन किया है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि विधायक के स्वागत में लॉकडाउन तोड़ा गया और भीड़ में शामिल सभी लोगों ने मास्क भी नहीं पहना था।

पुट्टू विधानसभा क्षेत्र से विधायक आरके रोजा का वीडियो वायरल होने के बाद टीडीपी नेताओं ने भी वाईएसआर कांग्रेस पर निशाना साधा है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक महिला विधायक आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक बोरवेल का उद्घाटन करने गई थीं जहां लोगों ने उनका इस तरह से स्वागत किया है।

Despite lockdown regulations in place, in Nagari constituency of Chittoor district, MLA RK Roja inaugurated a new borewell and distributed groceries to them. Villagers were made to shower flower petals on her feet as she entered the village. #AndhraPradesh pic.twitter.com/KznAuD7WiO

— Paul Oommen (@Paul_Oommen) April 21, 2020