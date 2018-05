9 साल की बच्ची से रेप पर बवाल, आईसीयू में लहूलुहान लड़की, सड़कों पर लोग

अध्‍यादेश लाकर बच्चियों से बलात्‍कार पर फांसी की सजा का प्रावधान करने के बावजूद देश में मासूमों के साथ दरिंदगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के डाचेपल्‍ले गांव में एक 9 वर्षीय बच्‍ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी की पहचान 60 वर्षीय रिक्‍शा चालक अन्‍नाम सुबैया के तौर पर की गई है। नाबालिग से दुष्‍कर्म की घटना से पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया और न्‍याय की मांग को लेकर आक्रोशित लोग सड़कों पर उतर गए। बताया जाता है आरोपी सुबैया ने बुधवार रात (2 मई) को मासूम को बिस्किट और चॉकलेट देने के बहाने बुलाया और उसके साथ दुष्‍कर्म किया। बाद में उसे घर छोड़ आया था। सुबैया ने बच्‍ची को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। खून से लथपथ बच्‍ची ने परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद उसे एक निजी अस्‍पताल में भर्ती कराया गया था। वहां डॉक्‍टरों ने रेप की पुष्टि करते हुए बच्‍ची को सरकारी अस्‍पताल के लिए रेफर कर दिया था। बाद में उसे गुंटूर के सरकारी अस्‍पताल में भर्ती कराया गया जहां पीड़ि‍ता को आईसीयू में रखा गया है। मुख्‍यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट कर घटना पर नाराजगी जताई और आरोपी पर सख्‍त कार्रवाई का निर्देश दिया है।

Infuriated to hear about the rape of a 9 year-old girl in Dachepalli, Guntur district. Have instructed the IG and district SP to immediately take strict action against the culprit, and provide support to the victim’s family.

— N Chandrababu Naidu (@ncbn) May 4, 2018