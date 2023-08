दिल्‍ली के भजनपुरा में अमेजन के सीनियर मैनेजर की गोली मारकर हत्‍या, दोस्‍त घायल

दिल्ली का भजनपुरा इलाका मंगलवार की रात को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, जिसमें आमेजन के सीनियर मैनेजर की मौत हो गई ।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। फोटो-(इंडियन एक्‍सप्रेस)।

दिल्‍ली के भजनपुरा में अज्ञात बदमाशों ने अमेजन के एक सीनियर मैनेजर की गोली मारकर हत्‍या कर दी। इस दौरान गोलीबारी में उनका एक अन्‍य मित्र गोविंद घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि शव की पहचान हरप्रीत गिल 36 के तौर पर की गई है जबकि घायल गोविंद सिंह 32 का इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार शख्‍स अपनी बाइक से जा रहा था तभी स्‍कूटी और बाइक पर सवार 5 बदमाशों ने उन्‍हें घेर लिया और मैनेजर पर गोलियां चला दी। घायल मैनेजर को जग प्रवेश अस्‍पताल ले जाया गया जहां डाक्‍टरों ने उन्‍हें मृत घोषित कर दिया। हरप्रीत भजनपुरा की गली नम्‍बर एक में रहते थे। Also Read G20 Summit: क्या है जी20? भारत में किस लिए किया जा रहा आयोजित, जानिए अपने हर सवाल का जवाब जानकारी के अनुसार घटना को लेकर मृतक हरप्रीत के मामा अक्षय का कहना है कि हरप्रीत के सिर में गोली मारी गई थी। उन्‍होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ऐसा उनके साथ क्‍यों हुआ । उसकी किसी से कोई दुश्‍मनी नहीं थी। मैंने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल करने का अनुरोध किया है। हरप्रीत गिल की हत्‍या के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आधी रात को हुई इस घटना से पुलिस प्रशासन पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं पुलिस हत्‍या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

