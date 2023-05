कर्ज में डूबे कारोबारी को खुदकुशी करने से पुणे पुलिस ने रोका, सोशल मीडिया पर मैसेज देखकर देवेंद्र फडणवीस ने किया था अलर्ट

पुलिस के मुताबिक कारोबारी ने सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के लिए एक संदेश छोड़ा था कि वह आत्महत्या कर लेगा। पुणे में रहने वाले एक अन्य व्यक्ति के माध्यम से यह संदेश मंगलवार को फडणवीस के पास पहुंचा।

Maharashtra के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) (फोटो : एएनआई)

Pune News: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) से निर्देश मिलने के बाद पुणे पुलिस ने मंगलवार को कर्ज में डूबे एक कारोबारी का पता लगाया और उसे खुदकुशी करने से रोक दिया। पुणे पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि पुणे के दत्तावाड़ी इलाके के निवासी 34 वर्षीय एक कारोबारी का इंटीरियर डिजाइन के लिए सामग्री की सप्लाय करने का व्यवसाय है। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति लंबे समय से अवसाद में था क्योंकि वह लगभग एक करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज नहीं चुका पा रहा था। देवेंद्र फडणवीस ने पुणे पुलिस कमिश्नर को किया अलर्ट पुणे पुलिस के अधिकारियों मुताबिक व्यवसायी ने सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के लिए एक संदेश छोड़ा था कि जल्द ही वह आत्महत्या कर लेगा। यह संदेश मंगलवार को पुणे में रहने वाले एक अन्य व्यक्ति के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंचा। पुलिस ने बताया कि इसके बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के पुलिस आयुक्त रितेश कुमार से इस मामले को देखने को कहा। इस निर्देशों पर फौरन कार्रवाई करते हुए पुलिस उपायुक्त (अपराध) अमोल ज़ेंडे ने साइबर पुलिस स्टेशन को पुणे में कारोबारी के रहने की जगह का पता लगाने और उसकी पुष्टि करने का निर्देश दिया। Also Read Mukhtar Ansari: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को UP की अदालत ने किया दोषमुक्त, जानिए क्या है बड़ा मामला काउंसलिंग के बाद कारोबारी ने बदला खुदकुशी का इरादा पुणे पुलिस ने बताया कि कारोबारी के ठिकाने की जानकारी मिलने के बाद दत्तावाड़ी थाने और क्राइम ब्रांच की एक टीम ने घर जाकर उससे संपर्क किया। दत्तवाड़ी थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयराम पायगुडे ने कहा, “हमने कारोबारी से बात की और उसकी पूरी काउंसलिंग की।” पुलिस के मुताबिक कारोबारी अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसकी मां, पत्नी और बेटा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने परिवार के सदस्यों से भी अलग-अलग बैठकर बात की। इसके बाद कारोबारी ने खुदकुशी का अपना इरादा बदल दिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने चैन की सांस ली। The Kerala Story: ‘द केरला स्टोरी’ देखकर लव जिहाद पर क्या बोल गए देवेंद्र फडणवीस | Video

पढें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram