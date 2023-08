Gujarat: द्वारका में बिक रहा’अल्कोहलिक आयुर्वेदिक सिरप’, पंजाब का फैक्ट्री मालिक और खंभालिया के दो लोग गिरफ्तार

पंजाब के कारखाने के मालिक और देवभूमि द्वारका जिले के खंभालिया शहर के दो लोगों पर कार्रवाई की गई। गुजरात पुलिस ने खंभालिया के पास एक दुकान पर छापा मारा और आयुर्वेदिक सिरप के लेबल वाली 15,624 बोतलें जब्त कीं।

Gujarat: गुजरात में देवभूमि द्वारका पुलिस ने आयुर्वेदिक सिरप की आड़ में अल्कोहलिक पेय बनाने और इसे बेचने के आरोप में पंजाब के एक फैक्ट्री मालिक सहित तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे दो हफ्ते पहले अहमदाबाद के पास भी हर्बल सिरप की आड़ में मादक पेय बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। गुजरात में अल्कोहल पर आंशिक पाबंदी लागू है।

