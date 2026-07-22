तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, यहां एयरलाइन के चालक दल की एक सदस्य के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में 23 साल के एक कैब चालक को गिरफ्तार किया गया है। मामले में पुलिस ने बताया कि यह घटना 20 जुलाई को उस वक्त हुई, जब महिला ने हवाई अड्डे जाने के लिए कैब बुक की और उसमें सवार हुई।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि रास्ते में कैब चालक ने कार को हवाई अड्डे के बजाय एक सुनसान स्थान की ओर मोड़ दिया और कथित तौर पर वाहन के अंदर महिला का यौन उत्पीड़न किया। अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आरजीआईए) पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई।

अधिकारी के अनुसार, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया। बाद में आरोपी चालक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

हमारे सहयोगी एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने उसी दिन RGIA पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई जो एयरपोर्ट के बड़े परिसर के ठीक बाहर है। RGIA पुलिस चौकी के इंस्पेक्टर बी किरण कुमार ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया, “घटना के तुरंत बाद वह पुलिस के पास पहुंचीं। आरोपी ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट भी की इसलिए हमने मारपीट से जुड़ी धाराएं भी लगाई हैं।”

कैब सर्विस उस एयरलाइन की देखरेख में एक लोकल कंपनी चला रही थी, जिसके लिए वह महिला काम करती थी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमने एयरलाइन से कहा है कि वे कैब सर्विस के ऑपरेशन और महिला कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट के लिए की गई सुरक्षा सावधानियों की जांच करें।” एयरलाइन ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। पुलिस ने बताया कि महिला शमशाबाद से एयरपोर्ट तक की थोड़ी दूरी की यात्रा कर रही थी।

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