यूपी चुनाव से पहले एआईएमआईएम (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को अपनी जान का डर सता रहा है। ओवैसी ने अपनी सुरक्षा को लेकर लोकसभा स्पीकर को खत लिखा है।

ओवैसी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे अपने पत्र में सुरक्षा की मांग करते हुए कहा है कि दिल्ली स्थित उनके बंगले में तोड़-फोड़ के बाद उनकी जान को खतरा है। बेहतर सुरक्षा की मांग करते हुए ओवैसी ने कहा कि उनके बंगले पर हुए हमले को लेकर संसद की विशेषाधिकार समिति जांच करे।

ओवैसी ने कहा, ‘मेरे आवास पर तोड़फोड़ की यह पहली घटना नहीं है। पिछले हमलों के बावजूद, सुरक्षा एजेंसियों का रवैया कम से कम कहने के लिए उदासीन रहा है। इसलिए, मैं आपसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले।

Wrote to @loksabhaspeaker seeking action against the vandalism of my residence & attack on my staff. pic.twitter.com/NC674kepPT

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 24, 2021