एआईएमआईएम (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अब धर्मांतरण के आरोपी मौलाना कलीम सिद्दकी के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कलीम का समर्थन करते हुए कहा है कि अपने धर्म का प्रचार अपराध नहीं है।

इस मामले पर ओवैसी ने मौलाना के वकील से भी बात की है। ओवैसी ने इस मामले पर ट्वीट कर कहा कि अपने धर्म की जानकारी देना किसी तरह का अपराध नहीं है।

ओवैसी ने कहा- मौलाना कलीम साहब के वकील अबुबकर सब्बाक से बात की। अनुच्छेद 25 आपके विश्वास का प्रचार करने के अधिकार की रक्षा करता है। अपने धर्म की जानकारी देना किसी भी तरह से अपराध नहीं है। यूपी सरकार मीडिया ट्रायल कर रही है। उनके खिलाफ लगाई गई धाराएं आरोपों से मेल नहीं खाती”।

Spoke to Maulana Kaleem sb’s lawyer @AbubakrSabbaq Art 25 protects right to propagate your faith. Giving info about your faith isn’t a crime by any measure. UP govt is conducting a media trial. Sections applied against him don’t match allegations. Inshallah justice will be done

