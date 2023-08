Maharashtra: बकरी और कबूतरों की चोरी के शक में 4 दलित युवकों को उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीटा, 1 आरोपी गिरफ्तार- 5 फरार

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक बकरी और कबूतरों की कथित चोरी के आरोप में चार दलित पुरुषों को बेरहमी से पीटा गया और उन सबको उल्टा लटका कर प्रताड़ित किया गया।

न्यूज डेस्क Edited by Keshav Kumar Written by

मुंबई पुलिस (Express File Photo)

