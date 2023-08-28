\u092e\u0939\u093e\u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930 \u0915\u0947 \u0905\u0939\u092e\u0926\u0928\u0917\u0930 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0947 \u0939\u0930\u0947\u0917\u093e\u0902\u0935 \u0917\u093e\u0902\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0915 \u092c\u0915\u0930\u0940 \u0914\u0930 \u0915\u0941\u091b \u0915\u092c\u0942\u0924\u0930 \u091a\u0941\u0930\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0938\u0902\u0926\u0947\u0939 \u092e\u0947\u0902 \u091a\u093e\u0930 \u0926\u0932\u093f\u0924 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0915\u0925\u093f\u0924 \u0924\u094c\u0930 \u092a\u0930 \u090f\u0915 \u092a\u0947\u0921\u093c \u0938\u0947 \u0909\u0932\u094d\u091f\u093e \u0932\u091f\u0915\u093e \u0926\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0914\u0930 \u0932\u093e\u0920\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u091c\u092e\u0915\u0930 \u092a\u0940\u091f\u093e \u0917\u092f\u093e\u0964 \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938 \u0928\u0947 \u0930\u0935\u093f\u0935\u093e\u0930 \u0915\u094b \u0918\u091f\u0928\u093e \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0930\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f \u0907\u0938\u0938\u0947 \u091c\u0941\u0921\u093c\u093e \u090f\u0915 \u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b \u0938\u094b\u0936\u0932 \u092e\u0940\u0921\u093f\u092f\u093e \u092a\u0930 \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938 \u0928\u0947 \u092e\u093e\u092e\u0932\u0947 \u0915\u093e \u0938\u0902\u091c\u094d\u091e\u093e\u0928 \u0932\u093f\u092f\u093e\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938 \u0928\u0947 \u0939\u092e\u0932\u0947 \u0915\u0947 \u0938\u093f\u0932\u0938\u093f\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0915 \u0906\u0930\u094b\u092a\u0940 \u0915\u094b \u0917\u093f\u0930\u092b\u094d\u0924\u093e\u0930 \u0915\u093f\u092f\u093e, \u091c\u092c\u0915\u093f \u092a\u093e\u0902\u091a \u0905\u0928\u094d\u092f \u092b\u0930\u093e\u0930 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u090f\u0915 \u0906\u0930\u094b\u092a\u0940 \u0928\u0947 \u0939\u0940 \u0939\u092e\u0932\u0947 \u0915\u093e \u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b \u0936\u0942\u091f \u0915\u093f\u092f\u093e \u0914\u0930 \u0909\u0938\u0947 \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932 \u0915\u0930\u0935\u093e\u092f\u093e \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f \u0906\u0930\u094b\u092a\u093f\u092f\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0947 \u090f\u0915 \u0928\u0947 \u0926\u0932\u093f\u0924 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u0939\u092e\u0932\u0947 \u0915\u093e \u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b \u0936\u0942\u091f \u0915\u093f\u092f\u093e \u0925\u093e\u0964 \u0935\u0939 \u092c\u093e\u0926 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u094b\u0936\u0932 \u092e\u0940\u0921\u093f\u092f\u093e \u092a\u0930 \u0938\u093e\u092e\u0928\u0947 \u0906\u092f\u093e \u0914\u0930 \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0932\u0917\u093e\u0964 \u092a\u0940\u0921\u093c\u093f\u0924\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0947 \u090f\u0915 \u0936\u0941\u092d\u092e \u092e\u0917\u093e\u0921\u0947 \u0928\u0947 \u0938\u094d\u0925\u093e\u0928\u0940\u092f \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u0918\u091f\u0928\u093e \u0915\u0940 \u0936\u093f\u0915\u093e\u092f\u0924 \u0926\u0930\u094d\u091c \u0915\u0930\u093e\u0908\u0964 \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938 \u0915\u0947 \u0905\u0928\u0941\u0938\u093e\u0930, \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0926\u0902\u0921 \u0938\u0902\u0939\u093f\u0924\u093e (IPC) \u0915\u0940 \u0927\u093e\u0930\u093e 307 (\u0939\u0924\u094d\u092f\u093e \u0915\u093e \u092a\u094d\u0930\u092f\u093e\u0938) \u0914\u0930 364 (\u0905\u092a\u0939\u0930\u0923) \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925-\u0938\u093e\u0925 \u0905\u0928\u0941\u0938\u0942\u091a\u093f\u0924 \u091c\u093e\u0924\u093f \u0914\u0930 \u0905\u0928\u0941\u0938\u0942\u091a\u093f\u0924 \u091c\u0928\u091c\u093e\u0924\u093f (\u0905\u0924\u094d\u092f\u093e\u091a\u093e\u0930 \u0928\u093f\u0935\u093e\u0930\u0923) \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e \u0915\u0947 \u0905\u0928\u094d\u092f \u092a\u094d\u0930\u093e\u0938\u0902\u0917\u093f\u0915 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0924\u0939\u0924 \u092e\u093e\u092e\u0932\u093e \u0926\u0930\u094d\u091c \u0915\u093f\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 25 \u0905\u0917\u0938\u094d\u0924 \u0915\u094b \u091b\u0939 \u0906\u0930\u094b\u092a\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u092a\u0940\u0921\u093c\u093f\u0924\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0918\u0930 \u0938\u0947 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0925\u093e \u0905\u0917\u0935\u093e \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938 \u0928\u0947 \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0915\u093f \u0906\u0930\u094b\u092a\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928 \u092f\u0941\u0935\u0930\u093e\u091c \u0917\u0932\u093e\u0902\u0921\u0947, \u092e\u0928\u094b\u091c \u092c\u094b\u0921\u093e\u0915\u0947, \u092a\u092a\u094d\u092a\u0942 \u092a\u093e\u0930\u0916\u0947, \u0926\u0940\u092a\u0915 \u0917\u093e\u092f\u0915\u0935\u093e\u0921\u093c, \u0926\u0941\u0930\u094d\u0917\u0947\u0936 \u0935\u0948\u0926\u094d\u092f \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u0942 \u092c\u094b\u0930\u093e\u0917 \u0915\u0947 \u0930\u0942\u092a \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0941\u0908 \u0939\u0948\u0964 \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938 \u0915\u094b \u092e\u093f\u0932\u0940 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u0905\u0928\u0941\u0938\u093e\u0930, 25 \u0905\u0917\u0938\u094d\u0924 \u0915\u094b \u091b\u0939 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u090f\u0915 \u0938\u092e\u0942\u0939 \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u092a\u0940\u0921\u093c\u093f\u0924\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0918\u0930\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0905\u0917\u0935\u093e \u0915\u0930 \u0932\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0925\u093e, \u0938\u092d\u0940 20 \u0935\u0930\u094d\u0937 \u0915\u0947 \u0925\u0947\u0964 \u0939\u092e\u0932\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0918\u093e\u092f\u0932 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0907\u0932\u093e\u091c \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092b\u094c\u0930\u0928 \u0928\u091c\u0926\u0940\u0915\u0940 \u0905\u0938\u094d\u092a\u0924\u093e\u0932 \u0932\u0947 \u091c\u093e\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0925\u093e\u0964 Also ReadRajasthan: \u091c\u093f\u0938 \u091c\u093e\u0924\u093f \u0915\u0947 \u0939\u094b\u2026? \u0906\u0924\u094d\u092e\u0939\u0924\u094d\u092f\u093e \u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0926\u0932\u093f\u0924 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930 \u0928\u0947 \u092a\u093f\u0924\u093e \u0915\u094b \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0925\u093e \u0939\u093e\u0932, 2 \u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u0915\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u092e\u093e\u092e\u0932\u093e \u0926\u0930\u094d\u091c \u092e\u0927\u094d\u092f \u092a\u094d\u0930\u0926\u0947\u0936 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0917\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0940\u0921\u093c \u0928\u0947 \u090f\u0915 \u0926\u0932\u093f\u0924 \u0936\u0916\u094d\u0938 \u0915\u094b \u092a\u0940\u091f-\u092a\u0940\u091f\u0915\u0930 \u092e\u093e\u0930 \u0921\u093e\u0932\u093e \u0907\u0938\u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u092e\u0939\u093e\u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930 \u0915\u0947 \u092a\u0921\u093c\u094b\u0938\u0940 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f \u092e\u0927\u094d\u092f \u092a\u094d\u0930\u0926\u0947\u0936 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0917\u0930 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u092e\u0932\u093e\u0935\u0930 \u092d\u0940\u0921\u093c \u0928\u0947 \u090f\u0915 \u0926\u0932\u093f\u0924 \u0936\u0916\u094d\u0938 \u0915\u0940 \u0915\u0925\u093f\u0924 \u0924\u094c\u0930 \u092a\u0930 \u092a\u0940\u091f-\u092a\u0940\u091f\u0915\u0930 \u0939\u0924\u094d\u092f\u093e \u0915\u0930 \u0926\u0940\u0964 \u0938\u093e\u0917\u0930 \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e 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\u0915\u0947 \u092e\u093e\u092e\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0906\u0920 \u0906\u0930\u094b\u092a\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0917\u093f\u0930\u092b\u094d\u0924\u093e\u0930 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092e\u093e\u092e\u0932\u0947 \u0915\u094b \u0932\u0947\u0915\u0930 \u091a\u0941\u0928\u093e\u0935\u0940 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f \u092e\u0947\u0902 \u0930\u093e\u091c\u0928\u0940\u0924\u093f\u0915 \u092c\u092f\u093e\u0928\u092c\u093e\u091c\u0940 \u092d\u0940 \u092c\u0922\u093c \u0917\u0908 \u0939\u0948\u0964 \u0930\u093e\u091c\u0938\u094d\u0925\u093e\u0928 \u0915\u0947 \u091c\u093e\u0932\u094c\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0932\u093f\u0924 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930 \u0915\u094b \u091f\u0940\u091a\u0930 \u0928\u0947 \u092a\u0940\u091f\u093e \u0939\u094b \u0917\u0908 \u092e\u094c\u0924, \u092e\u093e\u092f\u093e\u0935\u0924\u0940 \u0928\u0947 \u0909\u0920\u093e\u090f \u092c\u0921\u093c\u0947 \u0938\u0935\u093e\u0932 | Video https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=p0GmMfHd4cY&t=12s