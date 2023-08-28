महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के हरेगांव गांव में एक बकरी और कुछ कबूतर चुराने के संदेह में चार दलित लोगों को कथित तौर पर एक पेड़ से उल्टा लटका दिया गया और लाठियों से जमकर पीटा गया। पुलिस ने रविवार को घटना के बारे में कहा कि इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। इसके बाद पुलिस ने हमले के सिलसिले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि पांच अन्य फरार हैं।

एक आरोपी ने ही हमले का वीडियो शूट किया और उसे वायरल करवाया

पुलिस ने कहा कि आरोपियों में से एक ने दलित लोगों पर हमले का वीडियो शूट किया था। वह बाद में सोशल मीडिया पर सामने आया और वायरल होने लगा। पीड़ितों में से एक शुभम मगाडे ने स्थानीय पुलिस में घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार, अधिकारियों ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 364 (अपहरण) के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।

25 अगस्त को छह आरोपियों ने पीड़ितों को घर से किया था अगवा

पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान युवराज गलांडे, मनोज बोडाके, पप्पू पारखे, दीपक गायकवाड़, दुर्गेश वैद्य और राजू बोराग के रूप में हुई है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, 25 अगस्त को छह लोगों के एक समूह द्वारा पीड़ितों को उनके घरों से अगवा कर लिया गया था, सभी 20 वर्ष के थे। हमले के बाद घायल लोगों को इलाज के लिए फौरन नजदीकी अस्पताल ले जाया गया था।

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