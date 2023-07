Ahmedabad accident: अहमदाबाद के इस्कॉन फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा, भीड़ को कुचलते चली गई जगुआर, पुलिस कॉस्टेबल समेत 9 लोगों की मौत

गुजरात के अहमदाबाद में इस्कॉन ब्रिज पर हुए हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं 13 लोग घायल हो गए।

लोगों को रौंदते हुए चली गई जगुआर। (Express)

गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। यहां सरखेज गांधीनगर (एसजी) राजमार्ग स्थित इस्कॉन ब्रिज पर गुरुवार सुबह हुए हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं 13 लोग घायल हो गए। दरअसल, इस्कॉन मंदिर के पास फ्लाईओवर पर आधी रात के समय एक थार गाड़ी और डंपर में टक्कर हो गई थी। इस हादसे को देखने के लिए ब्रिज के ऊपर भीड़ जमा हो गई थी। इसी बीच एक तेज रफ्तार जगुआर आई औऱ लोगों को कुचलते हुए चली गई। हादसा इतना भयानक था कि 9 लोगों की मौत हो गई औऱ करीब 13 अन्य लोग घायल हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार, मरने वालों में एक पुलिस कॉस्टेबल और होमगार्ड भी शामिल हैं। वे देर रात थार और डंपर के बीच हुए हादसे के बाद कार्रवाई के लिए इस्कॉन ब्रिज पर पहुंचे थे। पुलिस ने बताया कि घायलों में कार ड्राइवर सत्या पटेल भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने इस्कॉन मंदिर के पास फ्लाईओवर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से चल रही थी। स्थानीय मीडिया ने बताया कि मृतकों में बोटाद और सुरेंद्रनगर के लोग शामिल हैं।

