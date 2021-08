अफगानिस्तान में तालिबान की दरिंदगी रोज सामने आ रही है। इन दरिंदगी के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना डरे तालिबान का विरोध कर रहे हैं। ऐसा ही एक नाम कॉमेडियन नजर मोहम्मद का भी है। जो अपनी मौत को देखकर भी तालिबान पर चुटकले सुनाते रहे।

अफगानिस्तान के मशहूर टिक-टॉक स्टार और कॉमेडियन नजर मोहम्मद की भी हत्या तालिबानी लड़ाकों ने कर दी है। नजर मोहम्मद को खाशा जवान के नाम से भी जाना जाता था। नजर मोहम्मद अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से में काफी लोकप्रिय थे। मोहम्मद आम तौर पर तालिबान और मिलेशिया के ऊपर कॉमेडी वीडियो बनाते थे।

तालिबानी लड़ाकों को जैसे ही मोहम्मद नजर के बारे में सुराग हाथ लगा। वो उन्हें कंधार स्थित घर से खींच ले गए। इसके बाद उन्हें मार दिया गया। शुरूआत में तो तालिबान इस हत्या में शामिल होने इनकार करता रहा लेकिन जब लड़ाकों के साथ वीडियो वायरल होने लगा तो उसने स्वीकर किया कि उसकी हत्या की गई।

#Kandahar: Video of martyred Nazar Mohammad, the famous Kandahari comedian, has been circulating on social media showing the moments when the Taliban took him away from his home and eventually martyred him. #Afghanistan pic.twitter.com/JSkWaAmnHB

— RTA World (@rtaworld) July 27, 2021