अफगान सरकार में जगह न देने पर तालिबान का बयान, मंत्री बनना औरतों के लिए सही नहीं, उन्हें केवल बच्चा पैदा करना चाहिए

सत्ता में आते ही तालिबान ने महिलाओं को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अफगानिस्तान की महिलाओं को तालिबान के आने से जो डर लग रहा था, अब वो सामने आने लगा है।

पहले तालिबान ने एक भी महिला को अपनी सरकार में मंत्री नहीं बनाया, फिर लड़कियों को सपोर्ट्स खेलने से रोक दिया और अब उसने महिलाओं को लेकर बहुत ही खराब टिप्पणी की है। तालिबान ने कहा है कि महिलाएं मंत्री नहीं बन सकती हैं, उन्हें बच्चे पैदा करना चाहिए।

अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार में महिलाओं को शामिल किए जाने की सभी संभावनाओं को खारिज करते हुए एक प्रवक्ता ने कहा कि महिलाओं को खुद को बच्चे पैदा रखने तक सीमित रखना चाहिए।

सरकार में महिलाओं को नहीं शामिल करने से नाराज अफगानी महिलाएं इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आईं हैं। इस प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए तालिबान ने कहा कि एक महिला मंत्री नहीं हो सकती, यह ऐसा हो कि जैसे आपने उसकी गर्दन पर कुछ रख दिया हो, वह इसे नहीं ले जा सकती है।

A Taliban spokesman on @TOLOnews: "A woman can't be a minister, it is like you put something on her neck that she can't carry. It is not necessary for a woman to be in the cabinet, they should give birth & women protesters can't represent all women in AFG."

