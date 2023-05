Punjab Crime News: मिनिस्टर लाल चंद कटारूचक के बाद AAP कार्यकर्ता का अश्लील वीडियो वायरल, पार्टी ने किया किनारा

पंजाब में सियासी हलचल मचाने वाला यह नया सनसनीखेज अश्लील वीडियो कथित तौर पर मोगा विधायक डॉ अमनदीप कौर के निजी सहायक अमित पुरी का है।

पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर लाल चंद कटारूचक । (Photo: Twitter@LC_Kataruchak)

Punjab Viral Video: पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) के एक कथित कार्यकर्ता के यौन दुराचार को दिखाने वाला एक वीडियो मंगलवार को वायरल हो गया। इसने विपक्ष को फिर से भगवंत मान सरकार के लिए विरोध प्रदर्शन और निशाना बनाने का नया मौका दे दिया है। नया अश्लील वीडियो पंजाब के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक के इसी तरह के ‘गंदे’ वीडियो के सामने आने और वायरल होने के एक दिन बाद सामने आया है।

पढें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram