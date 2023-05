दिल्ली में दिनदहाड़े आम आदमी पार्टी से जुड़े बिजेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या, मचा हड़कंप

भलस्वा गांव में मीठे कुएं के पास स्थित मंदिर में आम आदमी से जुड़े बिजेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

बिजेंद्र यादव को मारी गोली। (Abhishek Rawat Social Media)

दिल्ली में वारदात की घटनाएं थमने का नाम नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला जहांगीर पुरी इलाके की है। जहां भलस्वा गांव में मीठे कुएं के पास स्थित मंदिर में आम आदमी से जुड़े बिजेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद बदमाश पैदल ही फरार हो गए। जिस वक्त बदमाशों ने बिजेंद्र यादव को गोली मारी वे मंदिर में भंडारा खा रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, वे आम आदमी पार्टी से जुड़े थे और निगम पार्षद चुनाव के लिए टिकट भी मांग रहे थे। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पास आकर मारी गोली असल में गांव के मंदिर परिसर में शिव परिवार की स्थापना की गई थी। इसके बाद भंडारा चल रहा था। लोग खाना खा रहे थे। उसी भंडारे में बिजेंद्र यादव भी खाना खा रहे थे। तभी तीन से चार लोग उनके पास पहुंचे औऱ करीब से उन्हें गोली मार दी। बदमाशों ने उन पर करीब 5 गोलियां बरसाई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात इस मामले में पुलिस का कहना है कि बिजेंद्र को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी मिली है। जिसके आधार पर जांच की जा रही है। पुलिस ने हमलावरों की पहचान कर ली है। वे भी इसी गांव के रहने वाले हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। हालांकि अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं लग पाया है। इस मामले में पुलिस ने यह भी कहा है कि बिजेंद्र यादव पर 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह शालीमार बाग थाने में घोषित बदमाश था। Also Read दो दशक से फरार था PLFI चीफ, आंखों में न आए इसके लिए नेपाल में चलाया ढाबा, जानें फिर कैसे एक गलती बनी अरेस्ट की वजह इस घटना की वजह से बिजेंद्र यावद के परिवार में मातम छाया है। परिजनों का कहना है कि पुलिस इस घटना के बाद बिजेंद्र की भाभी को थाने लेकर गई है। जबकि आऱोपी अभी तक फरार हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आरोपियों में भारत सिंह और उसका भाई संजू शामिल है। वहीं रवि यादव नाम के एक शख्स का कहना है कि कुछ दिनों पहले आऱोपियों की एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें ये बिजेंद्र यादव को जान से मारने की बात कर रहे थे।

पढें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram