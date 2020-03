टॉयलेट पेपर के लिए महिलाएं आपस में ही भिड़ गईं। एक ग्रॉसरी स्टोर में उनके बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट क एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि 2 महिलाएं 1 महिला से गुत्थमगुत्थी कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों महिलाएं इस अकेली महिला की पिटाई कर रही हैं।

हालांकि अकेली महिला भी खुद को बचाने और हमलावर महिलाओं पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि महिलाओं के बीच इस मारपीट को रोकने के लिए कुछ ही देर बाद वहां कुछ अन्य लोग भी आ जाते हैं और फिर इन्हें किसी तरह अलग करने की कोशिश की जा रही है।

बताया जा रहा है कि यह वीडियो Sydney के Woolworths स्थित एक ग्रॉसरी शॉप का है। वीडियो में एक-दूसरे पर पंच बरसाती और एक-दूसरे की बाल खींचती इन महिलाओं को रोकने के लिए वहां पुलिस को भी बुलानी पड़ी।

हालांकि इस मामले में अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। वीडियो में एक महिला कह रही है कि ‘मुझे सिर्फ एक टॉयलेट पेपर चाहिए…इसपर दूसरी महिला कहती है कि नहीं एक भी टॉयलेट पेपर नहीं मिलेगा।’ बताया जा रहा है कि तीन महिलाओं में से 2 मां-बेटी थीं।

बताया जा रहा है कि टॉयलेट पेपर के लिए महिलाओं के बीच यह मारपीट शनिवार (07 मार्च, 2020) की सुबह हुई। इस मारपीट में किसी भी महिला को गंभीर चोट नहीं आई है। दुकान के कर्मचारियों के बुलाने पर पहुंची पुलिस का कहना है कि अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई है लेकिन पुलिस दोनों ही महिलाओं से पूछताछ करेगी।

#BREAKING: A scuffle broke out at a Woolworths in Chullora this morning with patrons coming to blows over toilet paper, forcing employees to intervene. Bankstown police attended the scene and no charges have been laid. #9News pic.twitter.com/9TmDAStb9D

— Nine News Australia (@9NewsAUS) March 7, 2020