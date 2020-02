उत्तर प्रदेश में एक युवक की थाने में ही पिटाई कर दी गई। मामला भदोही का है। थाने में युवक की पिटाई करने का VIDEO भी वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि एक युवक के हाथ में कागज का एक टुकड़ा है और उसपर कुछ लिखा हुआ है। वहां आसपास कुछ पुलिसवाले भी बैठे हैं। कुछ ही सेकेंड बाद यह युवक आरोप पुलिस वालों से अपने द्वारा लिखवाई गई तहरीर की रिसीविंग की मांग करता है। लेकिन तब ही एक पुलिस वाले को इतना गुस्सा चढ़ जाता है कि वो अचानक अपनी कुर्सी से उठकर इस युवक की पिटाई करने लगता है। वीडियो में नजर आ रहा है कि पुलिस वाला जैसे ही युवक की पिटाई करना शुरू करता है वहां अफरातफरी का माहौल बन जाता है।

घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक यह युवक जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में अपनी फरियाद लेकर थाने में पहुंचा था। यहां अपनी तहरीर देने के बाद युवक पुलिस वालों से रिसिविंग मांग रहा था लेकिन इस बात पर उसकी पिटाई कर दी गई। बहरहाल थाने में युवक की पिटाई का यह वीडियो वायरल होने के बाद इसपर वरिष्ठ अधिकारियों की भी नजर पड़ी। वीडियो को देखने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने मामले को लेकर कहा है कि जिन पुलिसकर्मियों ने युवक की पिटाई की है उनके खिलाफ निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

#WATCH Bhadohi: A police personnel manhandled a man who was there to file a complaint regarding a land dispute. A senior police official says,”The procedure for suspension has been initiated against the personnel”. (31.1.20) pic.twitter.com/nVB3Tncf1U

— ANI UP (@ANINewsUP) January 31, 2020