पत्नी ने नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार का आरोप लगाया तो पति ने कोर्ट परिसर के अंदर ही पत्नी की हत्या कर दी। घटना असम के डिब्रूगढ़ कोर्ट परिसर की है।घटना के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया।आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।उसने झूठा आरोप लगाने की बात से गुस्से में आकर हत्या करने की बात कही है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला ने नौ महीने पहले बेटी से रेप का आरोप लगाते हुए पति के खिलाफ केस दर्ज कराया ता।इस मामले में शुक्रवार को आरोपी पूर्ण नाहर डेका और उनकी बीवी कोर्ट में सुनवाई के लिए हाजिर हुए थे।इस दौरान पूर्ण नाहर डेका ने धारदार हथियार से पत्नी पर हमला कर गला ही काट दिया।महिला को डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

A man who was to be produced before #Dibrugarh District & Sessions Court on charges of raping his minor daughter, allegedly slit his wife’s throat inside court premises yesterday morning. He was lodged in prison for past 6 months #Assam pic.twitter.com/TnHcyy4czU

— ANI (@ANI) June 16, 2018