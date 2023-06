दिल्ली के द्वारका में नौमंजिला अपार्टमेंट में भीषण आग, 85 साल के बुजुर्ग की झुलसने से मौत

पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग शार्ट सर्किट से लगी है। अपार्टमेंट में रहने वाले 85 साल के बुजुर्ग सदन चंद्र को रेस्क्यू करने के बाद अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई।

(प्रतीकात्मक फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

Delhi Fire News: दिल्ली के द्वारका में शुक्रवार को एक बहुमंजिले अपार्टमेंट में आग लगने से 85 वर्षीय एक बुजुर्ग की मौत हो गई। दमकल अधिकारियों ने बताया कि अपार्टमेंट में आग पर काबू पाने के बाद बुजुर्ग सदन चंद्र को रेस्क्यू करने के बाद अस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग शार्ट सर्किट से लगी है। मौके पर पहुंचकर नौ दमकल गाड़ियों ने पाया आग पर काबू दिल्ली दमकल सेवा के प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा कि शुक्रवार रात करीब साढ़े आठ बजे उन्हें द्वारका में नौ मंजिला अपार्टमेंट की सातवीं मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली। कुल नौ दमकल गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। गर्ग ने कहा, “सातवीं मंजिल पर एक घर में घरेलू सामान में आग लग गई थी। यह आठवीं मंजिल पर एक अन्य घर में पर्दे और एयर कंडीशनर तक फैल गया था और इसके चलते एक बुजुर्ग झुलस गए थे। रेस्क्यू के बाद उन्हें इंदिरा गांधी अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। अस्पताल पहुंचने पर घायल सदन चंद्रा को मृत घोषित कर दिया गया।” 45 दमकलकर्मियों और स्थानीय पुलिस का स्थानीय लोगों ने दिया साथ रिपोर्ट्स के मुताबिक फायर ब्रिगेड स्टेशन ऑफिसर मुकुल भारद्वाज के साथ लगभग 45 दमकलकर्मियों की टीम और स्थानीय पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद अपार्टमेंट में लगी आग पर काबू पाया। इस बीच सातवीं मंजिल के फ्लैट में लगी आग आठवीं मंजिल तक पहुंच गई थी। आग ने पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया और इसमें रहने वाले बुजुर्ग बुरी तरह झुलस गए थे। Also Read Maharashtra: औरंगजेब पर सोशल मीडिया पोस्ट के लिए नासिक में दो गिरफ्तार, धुले में तोड़ा गया टीपू सुल्तान का प्रस्तावित स्मारक गर्मी के बढ़ते पारे के साथ राजधानी में अग्निकांड की आशंका राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी के बढ़ते पारे के साथ ही आगजनी की आशंका भी स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। इससे पहले दिल्ली के किराड़ी के एक घर में लगी आग इतनी खतरनाक थी कि उस पर काबू पाने में दमकलकर्मियों के पसीने छूट गये थे। इस अग्निकांड में भी जलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आग पर काबू पाने के बाद घर के अंदर दाखिल होने पर दमकलकर्मियों ने उनकी लाश बरामद की थी। मणिपुर हिंसा की आग में क्यों जल रहा है? | Amit Shah का कर्नाटक दौरा रद्द,जानिए सब कुछ | Video



पढें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram